Kamer neemt minister Hoekstra onder vuur na gebruik fiscale sluiproute: ‘Uitermate verontrustend’

Demissionaire minister Hoekstra van Financiën. Beeld ANP - Sem van der Wal

Hoekstra kwam zondag in de problemen toen uit onderzoek van Trouw, Het Financieele Dagblad en onderzoeksplatform Investico bleek dat hij tot vlak voor zijn benoeming gebruik maakte van een fiscale sluiproute via de Britse Maagdeneilanden. Hij was in de jaren lid van de Eerste Kamer, waar hij deelnam aan de commissie die zich boog over ideeën om grensoverschrijdende belastingontwijking te voorkomen. Hoekstra meldde zijn eigen sluiproute destijds niet aan de Eerste Kamer - dat is formeel ook niet verplicht - maar bij zijn aantreden in 2017 wel aan premier Rutte. Toen heeft hij de aandelen ook verkocht en het rendement van 4.800 euro naar eigen zeggen geschonken aan een goed doel. Hij zegt nu dat hij niet wist dat het geld via de Maagdeneilanden liep.

Die verklaring roept vragen op in de Tweede Kamer. ‘Hoekstra ontkent geweten te hebben dat het bedrijf in een belastingparadijs gevestigd was, maar heeft Rutte dan weer wel geïnformeerd. Hoe kan dat? En waarover dan?’, aldus PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Hij heeft inmiddels een debat aangevraagd. ‘Ik wil heel precies weten hoe dit zit.’

SP, GroenLinks en de PVV sluiten zich daar bij aan. GroenLinks-leider Klaver vindt het ‘uitermate verontrustend’ dat uitgerekend de minister van Financiën nu gelinkt wordt aan een brievenbusfirma. Het Binnenhof zoekt al jaren naar manieren om belastingontwijking via buitenlandse sluiproutes aan banden te leggen. Het ministerie van Financiën wordt geacht voorop te gaan in die zoektocht. Daarom vraagt SP-leider Marijnissen zich nu af of Hoekstra nog wel geloofwaardig is als minister.

PVV-leider Wilders legt direct de link met de affaire die Hoekstra's departement in grote verlegenheid heeft gebracht. Op Twitter spreekt hij Hoekstra direct aan: ‘Hoe voelt dat nou om met je brievenbusfirma in een belastingparadijs te hebben geïnvesteerd terwijl jaren later de slachtoffers van de toeslagenaffaire nog steeds op hun geld zitten te wachten?’

Voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib is niet minder kritisch. ‘Voor alle bewindslieden geldt dat hun integriteit boven iedere twijfel verheven moet zijn, maar over de financiële integriteit van de minister van Financiën mag beslist geen onduidelijkheid bestaan. Die moet onberispelijk zijn.’