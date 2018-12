Kamer legde zelf de kiem voor rammelende Stint

Goedemiddag,

Het is zo'n dag waarop het niet meevalt om te verklaren hoe de dingen soms werken in de politiek: zo voortvarend en onvoorzichtig als het kabinet en de Tweede Kamer de elektrische bolderkar in 2010 toelieten op de weg, zo traag komt de hulp voor de wederopbouw van Sint Maarten op gang.

PLAN VAN DE DAG

Meer democratie

De Staatscommissie-Remkes is eruit: om de democratie beter te laten functioneren en dichter bij de kiezers te brengen, is het tijd voor hervorming. Drie concrete voorstellen vallen op. Eén: een aangepaste rol van de Eerste Kamer. Twee: een bindend correctief referendum. Drie: een gekozen formateur bij landelijke verkiezingen. Hoe kansrijk zijn de plannen? Verslaggever Remco Meijer analyseert.

ONTHULLING VAN DE DAG

De Stint was nooit in orde

Een voertuig dat volgens de onderzoekers van TNO op geen enkel moment aan de veiligheidseisen voldeed, dat niettemin tot de openbare weg werd toegelaten, daarna nauwelijks meer werd gecontroleerd en waarin vervolgens vier jonge slachtoffers vielen? Er is doorgaans op het Binnenhof minder voor nodig om de verantwoordelijke minister aan het wankelen te brengen. Toch zal het dit keer zo'n vaart niet lopen, analyseert verslaggever Dion Mebius: het was immers de Tweede Kamer zelf die de kiem legde voor dit sterke staaltje overheidsfalen.

ONTNUCHTERING VAN DE DAG

‘Nog geen dak hersteld’

Kent u die over die 550 miljoen euro die naar Sint Maarten zou gaan om het eiland te herstellen na de orkaan? Die kwam niet. Althans nog niet. Ruim een jaar na ‘Irma’ is er met het Nederlandse geld voor de wederopbouw ‘nog geen dak hersteld', concludeert vandaag de Algemene Rekenkamer. Vooral de Nederlandse eis dat het geld op een ‘integere, rechtmatige en doelmatige’ manier wordt besteed, blijkt een behoorlijke hindernis, schrijft onze correspondent ter plekke, Kees Broere.

EN DAN DIT NOG

Onderzoek naar nazi-uitingen Defensie

Defensie doet onderzoek naar meldingen over misstanden op de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Dat schrijft staatssecretaris Visser aan de Tweede Kamer. Binnen een kleine groep op het opleidingsinstituut zou kwetsend en beledigend beeldmateriaal’ circuleren, zoals racistische en pornografische afbeeldingen met verwijzingen naar nazi-Duitsland. Onafhankelijk onderzoek moet helderheid brengen.

Theodor Award 2018 voor Martin Sommer

Martin Sommer, journalist en politiek commentator van de Volkskrant, heeft de Theodor Award 2018 gewonnen. De jury bekroont de ‘constant hoge kwaliteit van zijn politieke analyses: scherp, geestig en erudiet’. De award wordt komende zaterdag uitgereikt tijdens de live-uitzending van OBA Live.

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie. Beeld ANP - Bart Maat

