Kamer klaagt over ‘belabberd’ boerkaverbod

Een demonstratie tegen het boerkaverbod in augustus. Beeld Guus Dubbelman / VK

Goedemiddag,

Nog geen twee maanden na de invoering van het boerkaverbod klaagde de Tweede Kamer vandaag steen en been over de handhaving ervan. Minister Ollongren moest uitleggen waarom het ene na het andere incident in de media verschijnt. Zelf houdt ze het erop dat de Kamer geduld moet tonen, maar de onvrede nam ze daarmee niet weg.

Verder laat Van Haga het kabinet nog even bungelen en wil minister Van Engelshoven toch geen 'rolbevestigend speelgoed’ verbieden.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

DEBAT VAN DE DAG

‘Ollongren saboteert boerkaverbod’

Dat van het boerkaverbod een symbolische boodschap uitgaat, behoeft geen uitleg. Het probleem zit 'm in de handhaving. Moet een agent een moslima met boerka uit het gemeentekantoor wegdragen als zij een nieuw paspoort ophaalt? Mag een buschauffeur zijn deuren dichtdoen voor een nikabdraagster? En mag zij ook het ziekenhuis niet in om haar moeder te bezoeken?

Dat de Haagse wetgevingsmachine hier op de dagelijkse werkelijkheid is gestuit, kwam vandaag duidelijk naar voren tijdens het Kamerdebat over het boerkaverbod. Dat verbod op boerka's en andere gezichtsbedekkende kleding werd op 1 augustus van kracht, maar de uitvoering is belabberd, vindt een ruime Kamermeerderheid na meerdere incidenten die de media haalden. Zo kreeg een buschauffeur op zijn kop van zijn werkgever toen hij niet verder wilde rijden met een nikabdraagster aan boord en gaven agenten een andere vrouw met nikab geen boete, ook al zat ze in de trein.

En dus vroegen meerdere partijen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vandaag om de teugels aan te trekken. Kamerlid Wiersma van regeringspartij VVD noemde de gang van zaken ‘rommelig’, Van der Molen van het CDA zei dat de wet ‘niet zorgvuldig’ is ingevoerd, Van Dijk van oppositiepartij SP sprak van ‘een puinhoop’ en Bosma (PVV) stelde dat krachten in de samenleving de uitvoering van het verbod saboteren:

Ollongren verwierp die kritiek. De wet gaat over ‘aanpassing van gedrag’, zei zij, en tevoren was al duidelijk dat daar tijd voor nodig zal zijn. ‘Het is steeds de professional ter plekke die in een specifieke situatie het beste kan inschatten wat te doen.’ Precies dat is het probleem, vindt de oppositie.

HET STIKSTOFPROBLEEM

Remkes hoort geen ‘njet’

Minister van Landbouw Carola Schouten en oud-minister en commissievoorzitter Johan Remkes. Beeld ANP

Als zelfs het CDA, de boerenpartij bij uitstek, mild oordeelt over je plan om fors in de landbouw te snijden, weet je als Johan Remkes dat je de juiste snaar hebt geraakt. Natuurlijk moeten de boeren en hun gezinnen snel ‘duidelijkheid en perspectief’ krijgen, zei die partij gisteravond, maar het kabinet moet ook zeker ‘voortvarend’ met de aanbevelingen van Remkes aan de slag gaan.

Het is de reactie waar de VVD-coryfee op zal hebben gehoopt bij het presenteren van zijn voorstellen om de stikstofuitstoot in Nederland sterk omlaag te brengen. Tegenover de Volkskrant maakte Remkes duidelijk dat de tijd van pappen en nathouden nu echt voorbij moet zijn. Taboes? Remkes kent ze niet. En ook aan trucs, zoals het opheffen van natuurgebieden en ander ‘gezoek in de juristerij’, mag het kabinet niet denken.

Dat juist hij als VVD’er het dringende advies moet brengen om 130 kilometer-bordjes langs de snelweg subiet te verwijderen, doet Remkes weinig. ‘In liberale kringen zal er ongetwijfeld wat gevloekt worden en gemopperd. ‘Hoe kan die Remkes dit nou aanbevelen?’ Maar dat vind ik prima.’

In de Kamer kraait een partij als GroenLinks al victorie, maar welke aanbevelingen het kabinet uiteindelijk overneemt is nog onduidelijk. Voor 4 oktober komt het kabinet met een reactie. Dan blijkt of Remkes zijn zin krijgt of als een liberale Cassandra alsnog wordt genegeerd.

SPEELGOEDGATE

‘Gewoon doorlopen’, zegt Van Engelshoven

‘Weg met seksistisch speelgoed’, kopte het AD vanochtend. Het zou de boodschap zijn van minister Ingrid van Engelshoven, die korte metten wil maken met ‘rolbevestigend speelgoed’ (denk aan autootjes bedoeld voor jongens en keukens voor meisjes). Meteen buitelden Kamerleden op Twitter over elkaar heen om de minister terug te fluiten. Had zij nou echt niks beters te doen dan zich hierover druk te maken?

De Minister is niet aangenomen om speelgoed te becommentariëren. Het verbaast me dat ze überhaupt tijd heeft voor dit soort hobby’s. Op onderwijsgebied ligt er nog genoeg werk, lijkt me zo. https://t.co/aAESOhTy23 Zohair el Yassini

Rustig aan, reageerde Van Engelshoven. ‘Ik kom geen pop of auto afpakken.’ Volgens de D66'er reageerde ze enkel op een Frans plan om een einde te maken aan de indeling ‘meisjes’ en ‘jongens’ in speelgoedwinkels. ‘Zou het mooi vinden als we stereotypering in NL ook weten te doorbreken. En door.’

EN DAN DIT NOG

Van Haga laat kabinet nog even bungelen

Heeft het kabinet nog 76 zetels? Op die vraag komt deze week nog geen antwoord, aangezien Wybren van Haga, die dinsdag door de VVD uit de fractie is gezet, zegt dat hij meer tijd nodig heeft om een keuze te maken. Zijn partij staat erop dat hij zijn zetel teruggeeft, maar daar geeft Van Haga niet meteen gehoor aan. Eerst wil hij meer gesprekken voeren met naasten. De coalitie wacht af.

Klaas Dijkhoff en Wybren van Haga. Beeld ANP

Zoon Halsema niet vervolgd

De 15-jarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema hoeft niet voor de rechter te komen in verband met verboden wapenbezit. Hij is doorverwezen naar bureau Halt, waarvoor hij waarschijnlijk een paar uur taakstaf moet vervullen.

In de Amsterdamse raad moest Halsema vandaag nog wel uitleggen waarom ze de onklaar gemaakte revolver waarmee haar zoon werd opgepakt een ‘verboden nepwapen’ noemde. Dat deed ze op aanraden van haar advocaat, antwoordde ze. Van het leedvermaak rond het incident is ze niet gediend. ‘Laten we elkaar niet voor de gek houden: vandaag ik, morgen u.’

Het merk Klaas Dijkhoff

De Haagse politiek is gebouwd op paradoxen, ziet verslaggever Ariejan Korteweg. Waar Jesse Klaver scorebordpolitiek bedrijft door scorebordpolitiek af te keuren, ontkent Klaas Dijkhoff met beeldvorming bezig te zijn, terwijl hij van zichzelf een merk maakt. Hij kan niet anders. ‘Dijkhoff is een vers broodje dat al in de oven is gelegd terwijl het oude brood nog prima smaakt. Dat is een lastige positie.’

Het merk Klaas Dijkhoff. Beeld 9

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink hier ‘Volkskrant politiek’ aan.