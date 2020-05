Kamer: geen strafblad na coronaboete

Extreem druk op het strand van Scheveningen tijdens het mooie weer op Hemelvaartsdag. Beeld Robin Utrecht

In de afgelopen weken zijn duizenden boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de coronaregels hielden. Maar de klachten over onduidelijkheden en willekeur stapelen zich op en bereikten vorige week ook de Tweede Kamer. Want waarom bekeurt de ene regio sneller dan de andere? En waarom mag demonstreren wel, maar geldt een samenzijn van drie personen als een strafbaar feit, en dus 390 euro boete? Het verzet zwol aan toen bleek dat hoge boetes ook leiden tot een justitiële aantekening. Die kan gevolgen hebben als mensen bijvoorbeeld voor hun werkgever een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten aanvragen.

PVV-leider Geert Wilders en Denk-Kamerlid Farid Azarkan gaan in de Kamer voorop in het verzet en vroegen premier Rutte vorige week om clementie met de overtreders. ‘Het is niet rechtvaardig dat samenkomen met vier mensen of minder afstand houden dan 1,5 meter een boete oplevert van 390 euro per persoon én een strafblad’, aldus Azarkan. ‘Dat is echt buitenproportioneel. Het gevolg is dat je vijf jaar lang niet kan werken in het onderwijs, bij de politie, de kinderopvang en een deel van de zorg, omdat je in een onbewaakt ogenblik 1 meter afstand hield in plaats van 1,5 meter. Het is ook de vraag hoe legitiem deze boetes zijn op basis van gemeentelijke noodverordeningen.’

Premier Rutte ging tot nu toe niet mee in de verzoeken om de aantekeningen te schrappen. Hij benadrukt dat alleen zware overtreders kans lopen dat zij last krijgen met hun VOG-aanvraag. Boetes onder 100 euro – die sowieso als maximum gelden voor minderjarigen – leiden niet tot een strafblad. Maar ook voor meerderjarigen zal het meestal wel meevallen, denkt Rutte. ‘Eén coronaboete wegens verstoring van de openbare orde door samenscholing of door het niet opzetten van het mondkapje zal in z’n algemeenheid niet leiden tot een VOG-weigering. Zeker als het onder de 100 euro is, leidt het ook niet tot een aantekening in het Justitieel Documentatiesysteem. Je praat hierbij alleen in uitzonderlijke gevallen over een hogere boete. Normaal gesproken zal die boete €95 zijn. Het zou dus geen gevolgen mogen hebben’, aldus Rutte.

Een Kamermeerderheid eist nu toch dat het kabinet formeel regelt dat er geen ‘corona-strafbladen’ ontstaan. Alleen VVD en CDA stemden tegen de motie van Denk, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en de Kamerleden Krol en Van Haga.