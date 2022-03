Kamer geeft Bergkamp groen licht om harder in te grijpen bij verruwing debatten

Kees van der Staaij (SGP) in gesprek met Pieter Heerma (CDA) voor aanvang van het debat over onder andere de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

In het debat woensdag over de omgangsvormen in de Kamer riep een meerderheid de voorzitter op niet alleen in te grijpen bij overduidelijke bedreigingen, intimidatie of uitspraken die in strijd zijn met de rechtsstaat, maar ook bij uitlatingen die daar tegenaan schuren.

‘Er is een grijs gebied waar de Kamer het debat over moet aangaan’, zei Sophie Hermans (VVD). Maar het debat in de Tweede Kamer wordt op dit moment dusdanig fel gevoerd dat de Kamervoorzitter ook in dat grijze gebied moet normeren. ‘Bij twijfel moet de Kamervoorzitter wél inhalen.’

Met de Kamerbrede steun voor Bergkamp hoopt de Tweede Kamer de geest weer in de fles te krijgen. Opvallende afwezige was de PVV. FvD voegde zich pas bij het debat toen het tijd was voor de eigen inbreng.

Ontsporingen

Steeds meer fracties maken zich zorgen over de verharde debatcultuur in de Kamer. De toon, die mag best wat milder. Woorden als ‘knettergek’, misschien toch maar niet meer doen. Hoewel een deel van de Kamer daar met de nodige zelfreflectie op terugblikt, zit de grootste zorg in uitingen die buiten de vergaderzalen van de Kamer leiden tot bedreigingen, intimidatie en geweld.

‘De ontsporingen in het debat hebben hun weerslag op de verhoudingen in samenleving’, ziet Gert-Jan Segers (ChristenUnie). ‘Bedreigingen tegenover journalisten zijn toegenomen, GGD-medewerkers zijn aangevallen, wetenschappers worden aan hun voordeur geïntimideerd en het eerste wat ministers zien als zij ’s ochtends de deur uitstappen, is een politiepost’, aldus D66’er Jan Paternotte. Hij koppelt de voorbeelden direct aan uitspraken van FvD-Kamerleden, die onder meer andere parlementariërs dreigen met tribunalen of de regering tot dictatoriaal regime bestempeld. Jesse Klaver (GroenLinks): ‘FvD draagt bij aan een spiraal van geweld.’

Dat ging Gideon van Meijeren (FvD) te ver. De Kamer zou wat hem betreft terughoudender moeten omgaan met een causaal verband tussen datgene wat in de Kamer wordt gezegd en de verharding in de samenleving. ‘Bedreigingen zijn van alle tijden.’ Bovendien heeft de partij zelf ook te maken met bedreigingen en intimidatie.

‘Wanvertoning’

Van Meijeren sloeg het eerste deel van het debat over. Uit protest. Enerzijds omdat hij het debat over de eigen omgangsvormen in tijden van oorlogsdreiging in Europa en stijgende energieprijzen een ‘wanvertoning’ vindt. Tegelijkertijd staat in het debat, volgens Van Meijeren, ook de vrijheid van meningsuiting op het spel. ‘Er mag steeds minder gezegd worden onder deze voorzitter.’

Als het aan Bergkamp ligt, komt er geen verboden woordenlijst, maar de veranderde debatcultuur vraagt wel om een andere aanpak. Dat er strenger wordt opgetreden, ziet Bergkamp in de afgelopen periode al gebeuren. Zelf greep zij in toen FvD opriep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ondervoorzitter Martin Bosma (PVV) verklaarde een FvD-motie buiten de orde van het debat.

Dat strakker wordt voorgezeten, bleek andermaal in het debat toen vervangend voorzitter Henk Nijboer (PvdA) een grens trok bij uitspraken van Van Meijeren. Nijboer ontnam de FvD'er het woord toen die GroenLinks in verband bracht met de moord op Pim Fortuyn. ‘Daar is geen enkel bewijs voor.’

Bergkamp: ‘We zijn al begonnen met normeren.’