Kamer gaat zonder veel tegenstand akkoord met kandidaat-lidmaatschap EU voor Oekraïne en Moldavië

Premier Rutte woensdag tijdens een schorsing van het debat. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Onduidelijk bleek of het gewicht van de geopolitieke verhoudingen de doorslag gaf, of de vrijdag gepubliceerde ‘opinie’ van de Europese Commissie, of het feit dat er na het groene licht van de grote EU-landen weinig meer tegen te stribbelen viel. Premier Rutte hield het op de eerste twee factoren. Hij noemde de opinie van de Commissie ‘een knap stuk werk’ dat duidelijk aangeeft welke stappen Oekraïne en Moldavië nog moeten zetten voordat daadwerkelijke onderhandelingen met beide landen beginnen.

Rutte zei dat het ‘altijd een kwestie is van een weging’. Nederland was aanvankelijk bezorgd dat de Commissie ‘een bijna compulsieve behoefte’ had om beide landen kandidaat-lid te maken, zei hij. Maar het kabinet is tevreden met de voorwaarden die de Commissie noemt voor Oekraïne en Moldavië, en sluit zich aan bij het advies dat Georgië op dit moment nog niet klaar is voor het kandidaat-lidmaatschap.

Rutte zei niet te weten of Nederlandse druk had geholpen om de voorwaarden van de Commissie aan Kyiv strenger te maken, maar hij verwees wel glimlachend naar een Volkskrant-artikel waarin commissieambtenaren dat stellen. Rutte: ‘Ik denk dat ook Oekraïne nog een hele lange weg te gaan heeft, ook voordat de onderhandelingen gestart kunnen worden.’

Vicky Maeijer (PVV) herinnerde Rutte er woensdag aan dat hij in 2016 – het jaar van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne – had gezegd dat hij zich ‘altijd’ tegen EU-lidmaatschap voor Kyiv zou verzetten. Een maand geleden opperde Rutte de optie van een ‘potentieel kandidaat-lidmaatschap’. Daarmee doelde hij op Bosnië, dat in 2016 een lijstje voorwaarden mee naar huis kreeg waar het aan moet voldoen vóórdat het kandidaat-lid wordt.

Kabinet snel overstag

Maar vorige week ging het kabinet snel overstag na de publicatie van de opinie van de Commissie en nadat de leiders van Duitsland, Frankrijk, Italië en Roemenië in Kyiv het licht al op groen hadden gezet. Ook de VVD-fractie, die binnen de coalitie het hardst op de rem trapte, slikte op grond van de Commissie-opinie de bezwaren in. Het leidde tot de verzuchting van Kati Piri (PvdA) dat de VVD eerdere Commissie-opinies over uitbreiding juist niet volgde, wat Rutte in het debat beaamde. ‘Er wordt per geval gekeken.’

De afgelopen maanden zei Ruben Brekelmans (VVD) dat er geen verwachtingen moesten worden geschapen en dat Oekraïne bij lange na niet in de buurt komt van de vereiste criteria, ook niet voor het kandidaat-lidmaatschap. Ook het CDA stemde in maart tegen een motie om Oekraïne kandidaat-lid te maken, maar die partij was een maand geleden al overgestapt naar een ‘positieve grondhouding’ over de kwestie.

Maar van een draai is geen sprake, hield ook Rutte vol, met een luchtige opmerking. ‘Ook voor de invoering van een nieuwe bestuurscultuur was ik al open over mijn draaien, maar in dit geval ben ik het er niet mee eens.’ Daarmee bleven andere tegenstanders van Oekraïnes kandidaat-lidmaatschap enigszins beteuterd achter. Jasper van Dijk (SP) zei zich juist helemaal te kunnen vinden in het ‘oude standpunt’ van de premier, en ook Pieter Omtzigt sprak van een ‘onverstandige’ hinkstapsprong.

De rechtse oppositie bekritiseerde Rutte woensdag om zijn recente uitspraak dat de oorlog in Oekraïne ook ‘onze oorlog’ is. Verschillende fracties vroegen zich verder af of er wel genoeg aan noodscenario’s wordt gewerkt, en of de burgers genoeg worden geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van de oorlog.

‘Onze oorlog’

Volgens Rutte beseffen burgers heel goed de ernst van de situatie. Hij was duidelijk over de aard van het conflict en de Nederlandse inzet. ‘Ons doel is dat Oekraïne die oorlog wint’, zei hij, verwijzend naar de grote gevolgen als het niet zou lukken ‘dit type agressie tegen te houden’. Hij sprak van het ‘grootste conflict in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog’.

Op de vraag van Derk-Jan Eppink (JA21) hoelang Nederlanders de gevolgen ervan nog kunnen dragen, zei Rutte dat het een zaak van de lange adem is. ‘Ik doe een beroep op de heer Eppink om te helpen uitleggen waarom wij als westerse democratieën bereid moeten zijn deze prijs te betalen.’ Anders wordt de vraag, zei hij, doelend op mogelijke volgende doelwitten van Rusland: ‘Wie is de volgende?’