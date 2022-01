Kamer en provincie reageren woedend op kabinetsplan voor hogere gaswinning: ‘Klap in het gezicht van de Groningers’

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat de nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief heel wat heeft uit te leggen. Beeld ANP

Het is SP-leider Lilian Marijnissen wel duidelijk waarom veel burgers het vertrouwen in de politiek kwijt zijn. ‘Omdat die overheid en politici niet aan hun kant staan. Omdat die overheid onbetrouwbaar is. Omdat die overheid steeds valse beloftes doet’, zegt Marijnissen over het kabinetsplan om dit jaar toch meer gas uit de Groningse bodem te halen.

In plaats van 3,9 miljard kubieke meter zal dit jaar maximaal 7,6 miljard kuub worden opgepompt, schrijft demissionair minister van Economische Zaken Stef Blok in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Hoe is dit mogelijk?’ vraagt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer zich af. ‘De ellende in Groningen is enorm.’ Hans Vijlbrief, die maandag wordt beëdigd als staatssecretaris van Mijnbouw, heeft volgens Nijboer ‘heel wat uit te leggen en moet direct in actie komen’. De sociaaldemocraat noemt het besluit ‘onacceptabel’.

D66’er Raoul Boucke (partijgenoot van Vijlbrief) vindt het ‘heel pijnlijk voor de Groningers’. ‘Te vaak zijn beloftes niet nagekomen. Het kabinet moet er alles aan doen om te voorkomen dat meer gaswinning in Groningen nodig is’, aldus het Kamerlid. Hij oppert bijvoorbeeld het importeren van stikstof om gas uit het buitenland om te zetten naar gas dat huishoudens kunnen gebruiken. De vertraagde opening van een stikstoffabriek is een van de redenen dat meer gas nodig is in het gasjaar 2022.

‘Hoeveel weken oud is ‘omzien naar elkaar’ ook al weer?’ schrijft GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger gekscherend, verwijzend naar de titel van het recent gepresenteerde akkoord van de nieuwe coalitie. Pieter Omtzigt noemt het besluit ‘een nare tegenvaller’. Hij merkt op dat de brief van het kabinet ‘niet eens over gevolgen voor Groningen, schade, etc’ gaat.

Een gaswinnings- en gasbehandelingslocatie van de Nederlandse Aardoliemaatschappij in het Groningse Scheemda. Het aardgas wordt hier uit de diepe ondergrond gewonnen en gescheiden van water en aardgascondensaat. Beeld ANP

‘Klap in het gezicht van de Groningers’

Ook in de provincie Groningen wordt afwijzend en boos gereageerd op het kabinetsplan. ‘Dit is een klap in het gezicht van onze inwoners’, zegt gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) namens het provinciebestuur tegen de provinciale nieuwszender RTV Noord. ‘Dit is een onaanvaardbare situatie. Blijkbaar komt Duitsland gas tekort en dat moet verkocht worden ten koste van Groningen.’

Vooral het argument dat de extra gaswinning nodig is om aan de vraag uit Duitsland te voldoen, zorgt voor verbazing bij de Groningse gedeputeerde. ‘Voor de vertraagde oplevering van de stikstoffabriek bij Zuidbroek kan ik door corona nog wel begrip opbrengen. Maar het Duitsland-argument kende ik niet en ik denk ook de Tweede Kamer niet. Het is een onacceptabele situatie. Dit gaat om de veiligheid van onze inwoners. We hebben bevingen die voorlopig niet voorbij gaan en hoe meer gaswinning er is hoe langer de bevingen blijven.’

Voorzitter Jan Wigboldus van het Groninger Gasberaad voorziet deze winter mogelijk nog grotere problemen voor de provincie. ‘Stel je voor dat er nog een hele koude februarimaand overheen komt, dan moet er nog meer worden gewonnen’, zegt hij tegen RTV Noord. ‘Het is niet de eerste keer dat wij een teleurstelling moeten slikken. Keer op keer worden Groningers teleurgesteld. Je kon dit gewoon zien aankomen.’