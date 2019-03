Kamer en kabinet zinnen op maatregelen tegen omstreden school

Goedemiddag,

Vrijwel niemand op het Binnenhof wil het Amsterdamse Haga Lyceum nog lang open houden, maar tussen droom en daad staan weer eens wetten in de weg.

Kan de school dicht?

Grote vasthoudendheid en kennis van de wet kan de oprichters van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum niet worden ontzegd. Alles stelde de gemeente in het werk om de oprichting van de school te voorkomen, maar keer op keer haalden de oprichters hun gelijk bij de rechter. Uiteindelijk besliste de Raad van State in de zomer van 2017 dat de school er gewoon mocht komen, mét financiering van de overheid. Vrijheid van onderwijs is in Nederland nou eenmaal een grondwettelijk recht.

Anderhalf jaar later begint de hele kwestie opnieuw, nu de gemeente sterke aanwijzingen zegt te hebben dat op het Haga Lyceum ‘jonge leerlingen structureel worden beïnvloed door richtinggevende personen die sinds 2000 in een radicale omgeving verkeren’. Onderwijzers zouden in elk geval tussen 2009 en 2012 banden hebben onderhouden met een terroristische organisatie. Maar sluiten gaat zomaar niet, schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. Zij suggereert dat daartoe de wet moet worden aangepast.

Een groot deel van de Tweede Kamer zou dat liever vandaag dan morgen doen, maar de vraag is dan wel wélke wet. De PVV wil al jaren álle islamitische scholen opdoeken, maar dat vergt het schrappen van grondwetsartikel 23 en zal ook het einde betekenen van andere vormen van bijzonder onderwijs. De kans dat zoiets lukt met CDA en ChristenUnie in het kabinet, is niet erg groot. In dat licht moet het standpunt van het CDA (‘We moeten alles op alles zetten om deze tent te sluiten') met een korreltje zou worden genomen. In de woorden van premier Rutte, zojuist na afloop van de ministerraad: ‘Er is grote bezorgdheid over deze school maar onvoldoende grond om ‘m te sluiten.’

Maar hoe wil het kabinet dan wel optreden? Minister Slob lijkt het te willen spelen via de onderwijsinspectie en de geldstroom. Grondwetsartikel 23 laat immers onverlet dat de overheid wel toezicht houdt op de deugdelijkheid van het onderwijs. Scholen die dat toezicht belemmeren of niet aan de eisen voldoen, raken hun overheidsbekostiging kwijt. Dan is het meestal einde verhaal, want onderwijs geven is duur.

En laat het Haga Lyceum nou net deze week enkele inspecteurs hebben ‘gehinderd bij hun werk'. Als dat niet snel verandert, zal Slob niet aarzelen om de bekostiging stop te zetten, dreigde hij vandaag voor aanvang van de ministerraad. Intussen is wetgeving in de maak om voortaan ook vooraf makkelijker te kunnen ingrijpen als de stichting van een school de overheid niet zint.

Dagkoersenvoorspelling: er komen weer een paar langdurige rechtszaken aan.

Het tv-debat

Geklaag over televisiedebatten is zo oud als de televisiedebatten zelf. De deelnemende partijen zijn er zelf zeer bekwaam in. De onderwerpen deugen niet, de opzet is stupide, de verkeerde mensen worden uitgenodigd, de presentatoren zijn partijdig...

En toch staan ze er elke keer weer, de kopstukken van de partijen. ‘Uiteindelijk ga je toch’, gaf het PvdA-campagneteam al eens toe in de Volkskrant. ‘Je wilt niet te boek komen te staan als degene die een debat blokkeert. Voor je het weet, denken ze dat je niet durft.’ Bovendien: geen debat is nog erger dan een slecht debat. Uiteindelijk is er geen betere kans om in één keer een groot publiek te bereiken. Een enkele geslaagde oneliner kan al wonderen doen, zeker als die bruikbaar is om te verspreiden via de eigen sociale media-kanalen. Meedoen is daarom belangrijker dan winnen.

Aan de vraag wie donderdagavond won bij RTL wagen wij ons hier niet. Niemand ging onderuit, niemand viel in het bijzonder op. In grote lijnen wist iedereen de voorgenomen punten wel te maken. En iedereen zal content zijn met de kijkcijfers: bijna een miljoen mensen schakelden in. Alleen Floortje Dessing trok er meer, op NPO 1.

Voor wie zich ergerde aan de opstelling, is er bovendien alweer redding: op dit moment staan liefst veertien lijsttrekkers voor de Eerste Kamer tegenover elkaar in Nieuwspoort. En zij zijn dus wél verkiesbaar op 20 maart, al is het dan indirect. Het debat is live te volgen via NPO Radio 1.

De fractievoorzitters voorafgaand aan het RTL Verkiezingsdebat in de Rode Hoed. Beeld Freek van den Bergh

Er was een tijd, nog niet eens zo lang geleden, dat Mark Rutte bezwoer dat zijn verhaal over het ‘vaasje’ niets met verkiezingen van doen had. ‘De Kerst komt eraan, in dat kader moet u het zien.’ Kennelijk is de ontvangst de VVD zo goed bevallen, dat het vaasje nu toch echt gepromoveerd is tot kern van de campagne, waarvoor ook voormalig stemmenkanon Erica Terpstra uit de kast is getrokken.

