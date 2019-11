Kamer en kabinet eisen optreden tegen racisme in de stadions

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in gesprek met de pers. Beeld ANP - Koen van Weel

In een groot eenstemmig koor eist het Binnenhof actie tegen racisme in de voetbalstadions. Intussen schaart Ankie Broekers-Knol zich in een lange traditie.

Hier zijn uw Dagkoersen.

GESPREK VAN DE DAG

Het kwaad in de stadions

Net nu het voetbalvandalisme in de stadions merkbaar afneemt – en daardoor ook uit het politieke debat is verdwenen – dient zich vanaf de velden het volgende thema aan. Met zijn emotionele statement tegen racisme op de tribunes oogst Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira meer effect dan hij waarschijnlijk had durven hopen: collectief spreekt het Binnenhof vandaag z'n afkeer uit over het gedrag van de supporters van FC Den Bosch.

Kamerleden van links tot rechts scharen zich achter scheidsrechter Laurens Gerrets, die het spel stillegde vanwege de racistische opmerkingen. ‘Racisme is een kwaad dat alleen kan voortwoekeren als niemand er wat van zegt’, aldus bijvoorbeeld CU-leider Segers.

Vanuit het kabinet kwam de afkeuring eerst van sportminister Bruno Bruins (‘Heel slecht dit. Racisme hoort nergens thuis.'), daarna van de minister-president (‘Vreselijk, echt vreselijk. Voor racisme is geen plek in dit land’) en daarna van minister Grapperhaus van Justitie, die de voetbalbond per brief gebiedt om meer te doen tegen ‘het kwaad’ van racisme en discriminatie in het voetbal. Zijn eigen suggesties: puntenaftrek voor clubs die onvoldoende optreden tegen de eigen aanhang plus hardere en strafrechtelijke maatregelen tegen fans die over de schreef gaan. ‘Civielrechtelijke maatregelen alleen zijn onvoldoende.’

De minister wil daarover op korte termijn met de bond in gesprek.

ONUITROEIBARE PROBLEMEN

Te lange asielprocedures

Staatssecretaris Ankie Broekers van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer. Beeld ANP - Bart Maat

Het is zonder twijfel een van de hardnekkigste problemen in de Nederlandse politiek: het onvermogen om de asielprocedure zodanig te regelen dat mensen binnen een paar maanden weten of ze wel of niet in aanmerking komen voor asiel.

Vandaag moest Ankie Broekers-Knol de melding doen waartoe vele van haar voorgangers op Asielzaken zich eveneens gedwongen zagen: het lukt ook dit kabinet niet om de procedures op tijd af te handelen. En tegenwoordig heeft dat ook direct financiële gevolgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft asielzoekers het afgelopen jaar 5,5 miljoen euro aan dwangsommen uitbetaald omdat de maximale termijn van de procedure werd overschreden. Dit is een vervijfvoudiging in een jaar tijd. Volgend jaar dreigt het bedrag zelfs op te lopen tot 17 miljoen euro.

‘Voor het behandelen van reguliere asielaanvragen geldt een wettelijke termijn van zes maanden', legt onze verslaggever Irene de Zwaan uit. ‘Als die verstrijkt, kunnen asieladvocaten namens hun cliënten een zogeheten ingebrekestelling indienen – een schriftelijke aanmaning die in meer sectoren wordt toegepast. Als de schuldenaar, in dit geval de IND, niet binnen twee weken reageert, gaat automatisch een dwangsom lopen. Die begint met 20 euro per dag en loopt op tot 40 euro. Na 42 dagen is het maximaal uit te keren bedrag van 1.260 euro bereikt.’

Broekers-Knol, die deze week in de Kamer haar begroting voor 2020 verdedigt, kan zich opmaken voor een lastig debat. Teneinde daar in elk geval niet met lege handen te staan, kondigt ze aan dat voor het eind van volgend jaar driehonderd nieuwe IND-medewerkers worden opgeleid. Ook daarin is ze niet de eerste.

WAT WE LAZEN



‘De bezem moet er doorheen’

Terwijl staatssecretaris Snel van Financiën druk is met het uitkeren van schadevergoeding aan de gedupeerden van het fraudebestrijdingsteam van de Belastingdienst, roept de affaire rond de Kinderopvangtoeslag wezenlijke vragen op over de houdbaarheid van het toeslagenstelsel. ‘Het systeem is gewoon failliet. Veel te veel gebruikers, veel te complex, veel te ambitieus sturend op papieren koopkrachtdetails – de bezem moet er doorheen', aldus econoom Frank Kalshoven.

Knuffelen met dictators

CDA-Kamerlid Van Helvert oogstte vorige week weinig applaus toen hij voorzichtig opperde dat het moment nadert waarop het kabinet de Syrische president Assad weer als gesprekspartner moet gaan erkennen. Wilde hij nou knuffelen met dictators? Heel anders werd de volgende dag gereageerd op oud-diplomaat Renée Jones-Bos, die ongeveer hetzelfde zei, maar dan over de Russische president Poetin. ‘In Nederland gaat het immers in het openbare debat niet om wat je zegt, maar om wie het zegt', stelt Martin Sommer vast. Dat wordt binnenkort nog interessant als we toetreden tot de VN-mensenrechtenraad.

Grauwe middelmaat

Rutte III heeft nog anderhalf jaar voor de boeg, maar het vooruitkijken naar de volgende regeerperiode is begonnen. Vandaag door het Centraal Planbureau, dat een periode van grauwe economische middelmaat voorspelt voor de jaren 2022-2025. De economische groei zakt naar een schamele 1,1 procent, de koopkrachtstijging daalt naar nul, de werkloosheid loopt op en de overheid gaat weer meer uitgeven dan er binnenkomt.

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën. Beeld ANP - Sem van der Wal

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant.