Kamer eist optreden tegen overlastplegers in asielzoekerscentra

De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Harbers van Asiel ingrijpt bij asielzoekerscentra met onveilige werkomstandigheden voor het personeel. ‘Desnoods bemoeit Rutte zich hier persoonlijk mee’, benadrukt de PvdA. Ook GroenLinks en de regeringspartijen VVD en CDA pleiten voor actie.

Aboutaleb grijpt in op asielzoekerscentrum Beverwaard. Migranten uit veilige landen, zoals Marokko en Tunesië, zijn tijdelijk niet welkom in het Rotterdamse asielzoekerscentrum in Beverwaard. Beeld Arie Kievit

In reactie op de klachten van medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over overlastgevende asielzoekers, eisen coalitie- en oppositiepartijen dat het kabinet de overlastplegers naar alternatieve opvanglocaties stuurt.



‘Asielzoekers die hier komen om de boel te verstieren moeten zo snel mogelijk het land uit. Deze raddraaiers maken misbruik van de gastvrijheid van de mensen in dorpen en steden waar asielzoekerscentra staan. Het is tijd voor lik-op-stuk beleid met snelrecht voor de overlastplegers,’ reageert VVD-Kamerlid Bente Becker. ‘Bovendien wil ik dat de staatssecretaris onderzoekt of overlastgevende asielzoekers Europees geregistreerd kunnen worden, zodat de overlast in een nieuw land niet telkens van voor af aan begint.’

De overlast in reguliere asielzoekerscentra is vaak afkomstig van asielzoekers die kansloos zijn voor een verblijfsvergunning omdat ze uit veilige landen als Marokko, Algerije en Tunesië komen. Tijdens de maandenlange asielprocedure verpest een aantal van hen de sfeer in de opvanglocaties. Uit het hele land komen klachten van het personeel over ‘agressie, intimidatie, gevechten en drugsgebruik’.

Alternatieve opvangplekken

‘Dit is helaas al langer bekend. Deze vaak kansloze asielzoekers verpesten het voor de mensen die wel bescherming nodig hebben’, zegt Bram van Ojik (GroenLinks). ‘De enige oplossing is een snelle procedure en dan, indien afgewezen, terug naar het land van herkomst.’ Op korte termijn bepleit hij dat asielzoekers die zich misdragen naar alternatieve opvangplekken gaan zolang hun procedure nog niet is afgerond. Het COA moet volgens Van Ojik de afweging maken welke asielzoekers apart moeten worden gezet.

Ook de PvdA ziet een oplossing in alternatieve opvanglocaties. Kamerlid Attje Kuiken: ‘Het kabinet moet nu ingrijpen om te voorkomen dat de situatie nog meer uit de hand loopt. Ik wil dat Harbers de overlastgevende asielzoekers overplaatst. De raddraaiers moeten ergens anders heen, bijvoorbeeld naar aso-azc’s.’

Kuiken constateert dat de samenstelling in de huidige asielzoekerscentra onevenwichtig is. ‘Er zitten gewoon te veel mensen met verschillende achtergronden bij elkaar. Dit ondermijnt het draagvlak – een kleine groep raddraaiers verpest het voor de rest.’ Het PvdA-Kamerlid vindt het tijd voor actie. ‘Het is wachten tot er iets ernstigs gebeurt of de boel escaleert. Dan roepen we schande, terwijl we nu al meer dan een halfjaar weten dat dit aan de hand is. Desnoods moet Rutte zich er persoonlijk mee bemoeien.’

Die urgentie klinkt ook vanuit coalitiepartij CDA. Kamerlid Madeleine van Toorenburg: ‘De staatssecretaris moet heel snel aan de slag met meer bevoegdheden voor het personeel zodat zij de orde kunnen handhaven. Raddraaiers moeten zo snel mogelijk naar aso-azc’s, waar ook de teugels moeten worden aangehaald.’

Daarmee verwoorden zij en Kuiken de breedgedragen politieke wens om meer gebruik te maken van de zogeheten ‘extra begeleiding en toezichtlocaties’, in de volksmond ook wel ‘aso-azc’s’. Deze alternatieve opvanglocaties zijn ingericht voor asielzoekers die in reguliere asielzoekerscentra overlast veroorzaken. Onder een strenger bewind worden zij maximaal drie maanden apart opgevangen, daarna gaan ze weer terug naar reguliere opvangcentra.



In Nederland staan twee alternatieve opvanglocaties: in Amsterdam en Hoogeveen. Op beide locaties is plek voor 50 asielzoekers. In Hoogeveen zaten vorige week 30 asielzoekers, in Amsterdam 26.