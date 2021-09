Kamer eist helderheid van informateur Remkes: komt er nog wat van?

Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de situatie in Afghanistan. Beeld ANP - Bart Maat

Nu een doorbraak in de formatie ook afgelopen weekend uitbleef, tasten alle partijen behalve VVD, D66 en CDA in het duister: zij hebben geen idee of er nog enig uitzicht is op een nieuw landsbestuur. Dat maakt het onduidelijk hoe serieus zij de Troonrede en de Miljoenennota moeten nemen die dinsdagmiddag door het demissionaire kabinet worden gepresenteerd. Staat daarin inderdaad het beleid voor 2022 of komt er binnenkort een nieuw kabinet dat het over een andere boeg gooit? Voor veel fracties is het antwoord van belang voor hun inzet bij de Beschouwingen die woensdag beginnen in de Tweede Kamer.

‘Wij willen graag weten of we nu een hele begrotingscyclus doorlopen met de huidige demissionaire regering of dat er binnen afzienbare tijd toch een nieuw regering kan aantreden’, vragen Omtzigt, Marijnissen (SP), Ploumen (PvdA), Klaver (GroenLinks), Ouwehand (PvdD), Eerdmans (JA21) en Simons (Bij1) zich af in een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp.