Kamer aarzelt over nieuwe Transgenderwet: meerderheid nog lang niet zeker

In februari steunen betogers in Amsterdam degenen die ijveren voor een verbeterde toegang tot de gezondheidszorg voor transgender personen. Beeld NurPhoto via Getty

Het gaat om de Transgenderwet uit 2014, waarin de voorwaarden naar aanleiding van een evaluatie verder vereenvoudigd zouden moeten worden. Niet langer is straks voor geslachtswijziging bij de burgerlijke stand een deskundigenverklaring van een arts of psycholoog nodig, volgens een wetsvoorstel dat de toenmalige ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) en Ingrid van Engelshoven (Emancipatie, D66) in mei vorig jaar bij de Tweede Kamer indienden. In plaats van een waarborg tegen impulsief handelen zou de verklaring te vaak een betuttelende drempel zijn.

De Kamer gaat er dinsdag en woensdag over debatteren met de opvolgers van de twee bewindslieden, Franc Weerwind en Robbert Dijkgraaf (beiden D66). Wie van geslacht wil veranderen, kan dat straks melden aan de burgerlijke stand van de gemeente. Nu is dat nog de geboorteplaats. Ook dat is een vereenvoudiging. Na minimaal vier en maximaal twaalf weken moet de indiener het verzoek bevestigen. Daarna wordt het geregeld.

Ook vervalt de leeftijdsgrens voor geslachtsverandering. Iedereen van 16 jaar of ouder kan zelf bepalen welk geslacht hij of zij heeft. Wie jonger is dan 16 moet dit nog wel doen via een verzoek aan de rechtbank. Intussen werkt D66-Kamerlid Lisa van Ginneken, zelf trans, nog aan een initiatiefwet die het mogelijk moet maken dat non-binaire en intersekse personen zonder tussenkomst van de rechter een ‘x’ kunnen laten opnemen in hun paspoort. Dat voorstel komt op een later moment aan de orde.

Grote gevoeligheden

De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de gevoeligheden rond de administratieve wijziging groot zijn. Wat bedoeld is als emancipatie van transgender personen, mondt in het publieke debat vaak uit in horrorverhalen over mannen die zich als geregistreerde vrouw toegang tot vrouwenkleedkamers zouden verschaffen.

Dat de PVV als grootste oppositiepartij niet positief denkt over versoepeling van de Transgenderwet was al duidelijk. Tijdens de Algemene Beschouwingen benadrukte PVV-leider Geert Wilders bovendien dat zijn standpunt niet meer zal veranderen. Maar hoe denkt de rest van de Tweede Kamer hierover?

De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie heeft de kwestie in het regeerakkoord niet benoemd. Wel staat daarin: ‘We blijven werken aan de acceptatie, veiligheid en emancipatie van de LHBTQI+ gemeenschap. Het ‘Regenboogakkoord’ is hiervoor de basis. We voeren dit akkoord zorgvuldig uit met (initiatief)wetgeving en beleid.’ De CU heeft het Regenboogakkoord, een stembusakkoord met het COC uit maart 2021, niet ondertekend. De partij laat weten tegen het wetsvoorstel te zijn.

Niet zwart-wit

Grofweg zijn progressieve partijen voor, en rechtse en christelijke partijen tegen, maar helemaal zwart-wit ligt het onderwerp niet. Want welk standpunt VVD en CDA gaan innemen, is niet duidelijk. De partijen kunnen daarover desgevraagd nog geen uitsluitsel geven. Wel zullen zij als fractie een standpunt bepalen, niet individueel. Een compromis kan zijn de leeftijdsgrens voor een administratieve geslachtsverandering zonder expertverklaring op 18 jaar te leggen, de leeftijd waarop iemand volwassen is.

Intussen lopen in de samenleving de emoties steeds hoger op, vooral nu blijkt dat de behoefte waarin de wet voorziet kennelijk steeds groter wordt. In 2016, 2017 en 2018 maakten respectievelijk 460, 530 en 640 mensen gebruik van de procedure tot wijziging van de geslachtsregistratie. De drie transgenderklinieken in Nederland, voor daadwerkelijke geslachtsverandering, hebben wachtlijsten.

‘Een beetje nuchtere blik bij dit onderwerp zou ik wel prettig vinden’, zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen. ‘Voor mij is het recht op zelfbeschikking hier leidend, zolang dit de belangen van anderen niet schaadt. Daarvan is voor zover ik nu kan overzien geen sprake.’