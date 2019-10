‘Kakkercanta’ Birò is geen invalidenwagentje en moet dus van de Amsterdamse stoep af

Brommobiel Canta Birò nog op het fietspad in Amsterdam, hoek Ceintuurbaan/Amsteldijk. Beeld Katja Poelwijk

De gemeente Amsterdam legt de Birò aan banden. Het wagentje moet vanaf januari volgend jaar een kenteken dragen, op de rijbaan rijden en gewoon in de parkeervakken parkeren. Wie hem toch gewoon op de stoep knalt, riskeert een boete van 95 euro.

Bij de start maakte de Birò nog handig gebruik van een gebrek aan regels. Het karretje werd aangemerkt als gehandicaptenauto en mocht daarom net als het ‘echte’ gehandicaptenwagentje Canta op de stoep wildparkeren.

Dan maar een Smart

Snel na de introductie werd de Birò, met een instapprijs van 12 duizend euro, omarmd door de niet onbemiddelde Amsterdammers. Presentator Nicolette van Dam werd ermee gesignaleerd. En Jeroen Krabbé. Douwe Bob. 16-jarige meisjes uit Amsterdam-Zuid reden ermee naar school.

Of zij dat blijven doen, is nog maar de vraag. ‘Ik weet dit pas sinds vandaag’, zegt een zongebruinde man die net uit de Birò-winkel loopt. ‘Ik vind het heel erg. Mijn 19-jarige dochter rijdt erin naar school. Laat ik het zo zeggen: de enige reden waarom ik hem had, is omdat je op de stoep kon parkeren. Nu dat niet meer kan, hoef ik hem niet meer. Als auto heeft hij toch te veel beperkingen. Je moet hem om de 80 kilometer opladen. Voor mijn dochter ga ik daarom nu een Smart kopen.’

Beter imago

Toch wil Amsterdam niet van het elektrische karretje af. Sterker nog: de gemeente vindt het juist goed passen bij het ‘Actieplan Schone Lucht 2030’ en wil experimenteren met stadsbrede parkeervergunningen. ‘Uitgangspunt is dat de Birò een aantrekkelijk vervoermiddel wordt in de stad dat zoveel mogelijk in plaats van bestaande auto’s komt’, aldus wethouder Sharon Dijksma. Zo zou het imago van de Birò dus weleens kunnen veranderen van anarchistisch tot schoon en bescheiden.

Dat is in elk geval wat Birò-rijdster Doris Voss hoopt. ‘Ik wil heel graag van de negativiteit af. Sommige mensen roepen nu dat het een kut-Birò is. Anderen beuken op het dak. Eén keer ben ik aangevallen door een man die zo boos was dat hij tegen mijn Birò trapte en mij tegen mijn schouder sloeg.’ Wel denkt ze dat Amsterdam het parkeren dan aantrekkelijker moet maken. ‘Parkeren met zo'n milieuvriendelijke Birò, dat moet toch goedkoper zijn dan met een Porsche Cayenne.’