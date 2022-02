Kajsa Ollongren: ‘De situatie rond Oekraïne is onverminderd urgent en dreigend’

Minister Kajsa Ollongren: 'Wij zien die enorme Russische troepenmacht bij Oekraïne, daar reageren we op.' Beeld Rebecca Fertinel

Hoewel ze zich in het Haagse lang met hele andere onderwerpen bezighield, toont ze geen spoor van twijfel over de juistheid van het besluit om een beperkte hoeveelheid wapens aan Kiev te leveren. ‘Het is ook een manier om solidariteit te betonen.’

Wat is uw indruk van uw eerste Navoberaad in Brussel en de ontwikkelingen in en rond Oekraïne deze week?

‘Dat letterlijk alle bondgenoten heel grote zorgen hebben over de situatie daar. Die is onverminderd urgent en dreigend. We moeten de situatie van uur tot uur monitoren, maar helaas is er nog geen enkele aanleiding om te zeggen dat de situatie verbetert.’

Van de-escalatie is nog weinig sprake?

‘Zeker niet. We moeten gewoon kijken naar de feiten. Er is een heel grote, ongebruikelijke troepenopbouw van Rusland om Oekraïne heen. En dat is natuurlijk al langer gaande. Het is ook belangrijk om de bredere context te zien van wat er hiervoor is gebeurd. Wel lijkt het erop dat er nog steeds gesproken wordt. En dat is ook wat we hebben herbevestigd: de roep aan Rusland om te de-escaleren. Om alle voorstellen die van verschillende kanten zijn gedaan om tot een dialoog te komen, aan te grijpen. Voorstellen van Frankrijk en Duitsland, vanuit de Navo zelf, de Verenigde Staten, de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, red.) – de wil om die routes te belopen is er. In die gesprekken met Rusland, daar moet het gebeuren.’

Critici zeggen: wapensteun staat gelijk aan olie op het vuur gooien.

‘Ik denk echt niet dat dat zo is. Niemand ontkent het recht van Oekraïne om zichzelf te verdedigen. Bovendien geven wij deze materiële steun in de context van een veel breder pakket aan politieke en economische steunmaatregelen van de EU en de Navo. Wij zien die enorme Russische troepenmacht bij Oekraïne, daar reageren we op. Wij willen dit heel graag diplomatiek oplossen! Alles wat we doen, is puur defensief.’

De Russische ambassadeur in Den Haag zei tegen Nieuwsuur, gevraagd naar Nederlandse wapensteun aan Kiev, dat Rusland desnoods zichzelf met kernwapens zal verdedigen.

‘Ik vind dat een vergaande uitspraak. Als Oekraïne ons een bilateraal verzoek doet, beoordelen wij dat volgens onze criteria. Het is aan ons daarover een besluit te nemen en niet aan Rusland. Ik heb er kennis van genomen, en dat soort dreigementen, daar kan ik niet zoveel mee, eerlijk gezegd.’

De VS en andere Navolanden maken informatie die normaliter heel geheim blijft snel openbaar. Het kan Rusland dwarszitten, maar in Oekraïne zelf vinden ze dat het destabiliserend werkt.

‘Oekraïne leeft natuurlijk al veel langer met de dreiging uit Rusland. Met desinformatie, met cyberaanvallen, al sinds de annexatie van de Krim in 2014. Ik snap wel dat ze zeggen: ‘We willen rust en kalmte bewaren.’ En berichtgeving, zeker in een land dat veel te maken heeft met desinformatie, kan juist destabiliserend werken. Dus dat begrijp ik. Tegelijkertijd, niemand – en Oekraïners al helemaal niet – zal zijn ogen willen sluiten voor de risico’s die ze op dit moment lopen.’

Waarom trekt Nederland een deel van zijn waarnemers terug uit de OVSE-waarnemersmissie in Oost-Oekraïne, net nu ze daar zo ontzettend hard nodig zijn? Veel andere landen blijven wel.

‘Natuurlijk is het belangrijk dat daar, als het enigszins kan, waarnemers zijn. Het is niet aan mij om daarover te oordelen, maar het moet wel kunnen, met voldoende garanties voor de veiligheid.’

In Oekraïne zien ze dit als een teken dat het Westen afhaakt zodra het spannend wordt.

‘Wij willen graag dat Oekraïners veilig zijn, daaraan dragen we op allerlei manieren bij. Maar het moet verantwoord zijn vanuit het perspectief van onze mensen die daar werken.’

Nu is de Navo verenigd, maar wat gebeurt er als over twee jaar Donald Trump weer in het Witte Huis zit? Hebben de Europeanen een plan B?

‘Ik vind niet dat je moet praten over een plan A en een plan B. We hebben een bondgenootschap met elkaar, de Navo. De VS zijn heel belangrijk, nog steeds. Maar Europese landen realiseren zich, veel meer dan vijf of tien jaar geleden, dat je niet altijd achter de brede schouders van de Amerikanen kunt gaan staan. Daarom wordt er nu harder getrokken aan de Europese defensiesamenwerking. Het gaat niet over die dingen waar we de Navo voor hebben, maar over dingen die Europa eigenlijk zelf zou moeten kunnen.’

Een van die dingen is stabiliteit bevorderen in de Sahel, in Afrika. Daar duiken nu ook Russen op. En de Fransen vertrekken uit Mali, samen met Europese partners. Wat doet Nederland?

‘De Fransen hebben inderdaad de knoop doorgehakt, en onze twee militairen die deelnemen aan Takuba, de door Frankrijk geleide missie in Mali, vertrekken dus ook. Nederland doet ook mee aan de EU-trainingsmissie en de VN-missie Minusma. We bekijken nu wat voor impact het Franse vertrek zal hebben op die missies. De situatie is heel zorgelijk, zowel de Russische aanwezigheid als de ontwikkeling van terrorisme in de regio. Voorlopig blijven we nog, maar we staan in nauw contact met de Duitsers, die zich ook zorgen maken.’

Vertrek uit Afghanistan, vertrek uit Mali – is het tijdperk van de verre militaire avonturen voor westerse legers voorbij?

‘Het is altijd belangrijk om lessen trekken en bij elke nieuwe missie een nieuwe afweging maken. Een ding is zeker: de wereld verandert. Je kunt niet bij voorbaat zeggen: dit doen we wel en dit doen we niet. Als 9/11 niet was gebeurd, hadden we misschien niet in Afghanistan gezeten. En zie Sahel nu. Het doel is stabilisatie en tegengaan van terrorisme. Dat verandert niet. Maar de manier om het te bereiken, moeten we wel heroverwegen.’