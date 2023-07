Kadir Ahmed maakt halal worstenbroodjes: ‘Ik wilde het het Nederlandse worstenbroodje verbeteren’

Verwerking van het deeg bij de Royal Smilde Bakery van Kadir's in Edam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Wanneer Kadir Ahmed (34) zijn halal worstenbroodjes in de supermarkten ziet liggen, kijkt hij ook naar zijn eigen beeltenis op de verpakking. ‘Ik dacht: hoe ben je authentiek? Als ik mijn hoofd koppel aan het merk, kunnen concurrenten me in elk geval niet kopiëren. Eerst was het ludiek bedoeld, maar inmiddels is mijn hoofd voor mensen een vertrouwd gezicht. Ik ben mijn eigen merk geworden.’

Halal betekent rein en voldoet aan de islamitische wet. Ahmed bedacht een alternatief voor het klassieke Brabantse worstenbroodje dat wordt gemaakt van half-om-half gehakt, varkens- en rundvlees. Zijn broodjes zijn puur rundvlees, waarbij de koe volgens islamitisch voorschrift is geslacht. Er is toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij het ritueel slachten. ‘Zo maken we rein vlees’, aldus Ahmed.

Met ‘Kadir’s Happy Halal’ krikte de zoon van Somalische vluchtelingen zijn omzet op van 23 duizend euro in 2019 tot bijna 1 miljoen euro in 2022. Dit jaar hoopt hij de inkomsten te verdubbelen tot 2 miljoen. Ahmed start eind juli een investeringsronde om 1 miljoen euro op te halen voor zijn eigen bakkerij. ‘1 miljoen in 1 miljoen seconden, dat is elf en een halve dag’, lacht hij. ‘Dat moet lukken.’

Het is een sterk groeiende markt, zegt Ahmed op zijn kantoor in Den Bosch. ‘Alleen al in Europa gaat 70 miljard euro om in halal voeding. Nederland staat in de top-10 van exporteurs van halalvlees. Het wordt alleen niet van de daken geschreeuwd. Ik zeg altijd: de Nederlander wil wel halal eten, maar het niet weten. Het is perceptie, uiteindelijk winnen smaak en kwaliteit.’

Als baby kwam Ahmed naar Nederland, toen zijn ouders in 1988 de burgeroorlog in Somalië waren ontvlucht. Nog altijd kampt het Afrikaanse land met gewapende conflicten en hongersnood vanwege aanhoudende droogte. ‘Ik heb nog veel familie daar. Somalië staat voor enorme uitdagingen. Mijn liefde voor het moederland gaat nooit weg.’

In zijn jeugd merkte Ahmed in de Bossche volkswijk de Bartjes aan alles dat hij anders was. Hij werd er geconfronteerd met racisme en worstelde met zijn identiteit. ‘Ik zat op een gemengde basisschool en had soms het idee dat ik in een Netflixserie zat.

‘Het vormde me, ik kreeg een dikke huid. Het grappige is dat de jongens die me destijds zo bejegenden nu vrienden zijn. Ze erkenden dat racisme vaak voortkomt uit onwetendheid. De vooroordelen hebben me niet afgeremd. Ze zijn nu trots op me.’

Ahmed wilde iets maken dat er nog niet was, en Happy Halal werd zijn missie. ‘Ik maak die snacks niet alleen voor de miljoen moslims in Nederland, ook Jan en Janneke kopen mijn broodjes. En Happy Halal wil er in de toekomst ook zijn voor de veganist en de vegetariër. Ik wil niemand buitensluiten. Zo voelde ik me namelijk in mijn jeugd, want ik mocht vanwege mijn geloof het Brabantse worstenbroodje niet eten. Toen dacht ik al: waarom zijn er geen snacks voor mij?’

Ahmed keek de kunst af bij diverse bakkerijen en zijn moeder was aanvankelijk de belangrijkste voorproever. Mediterraanse of Afrikaanse kruiden waren taboe. ‘Ik wilde het Nederlandse worstenbroodje evenaren en zelfs verbeteren. Iedereen heeft zijn eigen receptuur, niemand deelt zijn geheim. Ik moest het dus zelf doen.’ En weer lachend: ‘Met mijn Kadir-twist en de beste kruidenboer van Nederland.’

Tijdens de ramadan vlogen zijn bapao’s over de toonbank. Ahmed verkoopt nu ook frikandel- en saucijzenbroodjes en sinds kort zelfs pizza’s. En nee, gezond zijn die producten niet, dat weet Ahmed ook. Maar de Nederlandse varianten zijn evenmin gezond. Ahmed maakt met ‘Kadir’s’ lekkere snacks, het voelt als zijn grootste overwinning. Lange tijd bleven de deuren immers voor hem gesloten, slechts weinigen geloofden in zijn concept.

Vier jaar geleden was Ahmed bijna failliet. ‘Maar ik heb nooit opgegeven. Ik besloot mijn worstenbroodjes te verkopen alsof mijn leven ervan afhing.’

Hij besloot nog één keer potentiële afnemers te bellen, terwijl alle retailers de boot tot dan toe hadden afgehouden. Dirk van den Broek besloot hem met zijn frikandel- en saucijzenbroodjes een kans te geven in twee winkels. ‘Toen ging ik naar Hoogvliet, zij wilden als concurrent van Dirk niet achterblijven. En nadat Albert Heijn mijn bapao’s wilde afnemen, gingen alle deuren open.’

De halal snacks zijn inmiddels te koop in 800 supermarkten, bij Dirk haalt Ahmed met tienduizenden broodjes per maand zijn hoogste omzet. En hij droomt al van een stap naar Engeland, het land van de foodtrends. ‘We hebben de potentie om met meerdere merken de Nestlé van de halal te worden, met een omzet van 100 miljoen euro.’

Na de lunch stuurt Ahmed zijn Tesla door Den Bosch en vindt een plek op de overvolle parkeerplaats naast de moskee. De islamitische gemeenschap is uitgelopen voor het vrijdagmiddaggebed. Ahmed draagt een handgemaakt blauw gewaad uit de Verenigde Arabische Emiraten, waar zijn vrouw vandaan komt. ‘Mijn maatpak voor de moskee’, grijnst hij. Hij bidt vijf keer per dag. ‘Work hard, pray hard. Die momenten geven me rust.’

De rijen schoenen voor de ingang illustreren hoe druk het is in de moskee. Ahmed schudt vele handen, waarna de imam afwisselend in Arabisch en Nederlands vertelt over de vele vormen van aanbidding van Allah. En hij vraagt de gelovigen om hun liefde voor Allah te verspreiden. ‘Allah Akbar’, klinkt het in koor, als de mannen in deze ruimte, de vrouwen zitten apart, knielen.

Het speciale gebed voor de doden confronteert Ahmed met de realiteit. Hier is hij niet de succesvolle ondernemer die de wereld wil veroveren. ‘Bij dit gebed denk ik aan mijn overleden vader en broertje. Het houdt me nederig. Ik besef dat het leven zo kan eindigen. Tijdens het vrijdagmiddaggebed komen twee werelden voor mij samen, hier vind ik mijn balans. Halal is niet voor niets een geloofskwestie.’