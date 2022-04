Kabinetswissel zal crisis Sri Lanka niet oplossen: het is ‘oude wijn in nieuwe zakken’

Hevige straatprotesten dwongen de Srilankaanse president Gotabaya Rajapaksa vrijdag tot het uitroepen van de noodtoestand. Beeld Dinuka Liyanawatte / Reuters

Het voltallige kabinet diende zondag op instigatie van Rajapaksa zijn ontslag in, uitgezonderd de president zelf en zijn oudere broer Mahinda Rajapaksa, de premier (en voormalig president). Ook de baas van de centrale bank, Ajith Cabraal, bood aan op te stappen. De hevige straatprotesten die Rajapaksa vrijdag dwongen tot het uitroepen van de noodtoestand, gingen maandag niettemin gewoon door, ondanks de massale inzet van ordetroepen.

Sri Lanka, een eilandstaat met 22 miljoen inwoners aan de zuidpunt van India, heeft door een torenhoge buitenlandse schuldenlast een acuut tekort aan buitenlandse deviezen, en kan noodzakelijke importen zoals brandstof, voedsel en medicijnen niet meer betalen. Een devaluatie van de Sri Lankaanse roepie leidde tot enorme inflatie. Er is maar enkele uren elektriciteit per dag en dagelijkse levensmiddelen zijn schaars.

Wisseltruc

President Rajapaksa, voorman van de machtigste politieke clan van het land, offerde bij de reshuffle van het kabinet drie familieleden op: de veelbekritiseerde minister van Financiën Basil Rajapaksa, een jongere broer; minister van Irrigatie Chamal Rajapaksa, een andere jongere broer; en minister van Jeugd en Sport Namal Rajapaksa, een neef. Niet zomaar een neef trouwens: Namal is de oudste zoon van premier Mahinda Rajapaksa en beoogd toekomstig leider van de Rajapaksa-dynastie.

De opgestapte minister van Justitie Ali Shabry zal op verzoek van Rajapaksa terugkeren als minister van Financiën. Hij mag nu in plaats van Basil Rajapaksa deze maand afreizen naar Washington om het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tot nieuwe leningen aan Sri Lanka te bewegen. Ook de ministers van Buitenlandse Zaken, Onderwijs en Infrastructuur mogen van Rajapaksa blijven en behouden hun post.

Rajapaksa’s wisseltruc zal niet baten, als het aan zijn critici ligt. Udaya Gammanpila, leider van een van de elf partijen in de afgetreden coalitieregering, noemde het nieuwe kabinet ‘oude wijn in nieuwe zakken’. ‘Wij eisen een interimregering met alle partijen, om de essentiële diensten te herstellen en parlementsverkiezingen te organiseren’, zei hij op Twitter. ‘Het is het volk dat over zijn nieuwe leiders moet beslissen, niemand anders.’

Ambitieus uitgavenpatroon

Boze demonstranten op straat in de hoofdstad Colombo waren maandag volgens persbureau Reuters evenmin overtuigd. Duizenden waren weer op straat, ondanks de massaal aanwezige ordetroepen. ‘Go Gota, go’, wordt er gescandeerd (Gota is kort voor Gotabaya Rajapaksa). Volgens Charmala Nakandala, een marketingmedewerker, is de regeringswissel niet meer dan een truc om de gemoederen te sussen. ‘Voor deze regering is het afgelopen. Rajapaksa kan de zaak niet meer redden met een spelletje stoelendans.’

De economische crisis in Sri Lanka is volgens analisten vooral het gevolg van het feit dat opeenvolgende regeringen een te ambitieus uitgavenpatroon hadden, terwijl de exportinkomsten achterbleven. De snel oplopende schuldenlast werd steeds moeilijker te dragen, zeker toen de coronapandemie de belangrijkste moneymaker, het toerisme, om zeep hielp. De stijgende energieprijzen in aanloop naar de oorlog in Oekraïne deden de rest.

President Gotabaya Rajapaksa (72) regeert Sri Lanka sinds 2019. Hij werd in de nasleep van de door moslim- extremisten gepleegde Paasaanslagen datzelfde jaar met grote meerderheid verkozen op zijn belofte orde en veiligheid met harde hand te zullen herstellen. Hij verwierf eerder als minister van Defensie de bijnaam ‘Terminator’, omdat hij verantwoordelijk was voor grove schendingen van de mensenrechten tijdens de laatste fase van de burgeroorlog tegen de Tamil-rebellen in het noorden. Critici verwijten hem een steeds autocratischer regeerstijl. Zo wordt de vrijheid van meningsuiting in toenemende mate ingeperkt.