Kabinetsmaatregelen om inflatie te dempen leiden tot ongekende nivellering

Door de inflatie gaan mensen vaker naar goedkopere supermarkten zoals de Lidl. Beeld Elisa Maenhout

In totaal trekt het kabinet volgend jaar 17,3 miljard euro uit om de koopkracht te stutten. Daarvan profiteren inkomens tot modaal, 40 duizend euro bruto jaarinkomen, het meest. De uitgaven aan energie beslaan vanouds een groot deel van de uitgaven van deze inkomens. In hoeverre burgers iets merken van de energieprijzen hangt sterk af van persoonlijke omstandigheden zoals hun energiecontract en de woning – of die is geïsoleerd of juist niet.

Het gaat om tijdelijke – incidentele – en blijvende – structurele – maatregelen. Incidenteel is de verhoging van de energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon. Dit jaar nog wordt de toeslag verhoogd met 500 euro naar 1.800 euro. Volgend jaar is deze toeslag 800 euro. De zorgtoeslag wordt tijdelijk met maximaal 412 euro verhoogd – maximaal, want de hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk.

De verlaging van de accijns op benzine blijft in het eerste halfjaar van 2023, maar wordt in het tweede halfjaar afgebouwd. Als tijdelijke maatregel in 2023 wordt de zorgtoeslag verhoogd met maximaal 436 euro voor alleenstaanden en 467 euro voor paren.

Verhoging minimumloon

Blijvend is de verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen zoals bijstand en AOW die per 1 januari 2023 stijgen met 7,5 procent. Daarbovenop komt de reguliere, halfjaarlijkse verhoging. Per saldo stijgen het minimumloon en de uitkeringen 10,15 procent. Het netto-inkomen van een alleenstaande AOW’er stijgt 570 euro in 2023, meldt het kabinet. De maximale huurtoeslag gaat 203 euro omhoog. Het kindgebonden budget voor ouders met een laag inkomen wordt verhoogd.

De huur van corporatiewongen wordt voor huurders met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum verlaagd. Gemiddeld is dat volgens het kabinet 57 euro per maand. Het tarief in de eerste belastingschijf daalt met 0,14 procent naar 36,93 procent. Het kabinet rekent met een gemiddelde loonstijging van 3,7 procent in 2023.

Bij de ramingen hoort een enorm groot voorbehoud – een disclaimer. De inflatie komt dit jaar uit op 9,9 procent. De stijging van de energieprijzen veroorzaakt daarvan de helft. Als de energieprijzen dit jaar nog dalen, kan de inflatie uitkomen op 9,4 procent. Maar als de energie dit jaar nog duurder wordt, kan het ook 11,7 procent geldontwaarding worden.

Volgend jaar daalt de inflatie naar 2,6 procent. Daarmee houdt het kabinet rekening bij de koopkrachtplaatjes. Maar als de energieprijzen sterk dalen, kan de inflatie terugvallen naar 0,7 procent. Dan gaat iedereen erop vooruit. Maar het kan ook enorm gaan tegenvallen als de energieprijzen blijven stijgen. Dan kan de inflatie volgend jaar uitkomen op 5,5 procent.