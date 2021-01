Kabinetscrisis of niet, de Italianen verheugen zich op de cafés die weer opengaan

Pizza begin januari in Napoli. Italië zit in een regeringscrisis, maar de Italianen vieren de terug in de gele zone van de coronacrisis. Beeld EPA

De restaurants gaan weer open, dus het gaat goed met de coronacijfers in Italië?

‘Ja, nadat de regels rond kerst zijn aangescherpt gaat het nu weer de goede kant uit. Het is prachtig weer vandaag in Rome. Ik zie veel mensen op straat. De lockdown is nog niet helemaal voorbij, maar het wordt hier nu een gele zone. Dat betekent dat de horeca overdag weer overdag mag. Ook musea mogen weer beperkt open. Je voelt op straat echt opluchting, mensen nemen nu al een voorschot op de versoepeling. Maar het reisverbod tussen de regio’s blijft tot 15 februari van kracht voor heel Italië, net als de avondklok.’

Italië kent al veel langer een avondklok en voerde in maart vorig jaar als eerste een totale lockdown in. Hoe keken ze bij jou in Italië aan tegen de rellen in Nederland van afgelopen week?

‘Er werd hier wel met verbazing naar gekeken. Hier geldt al veel langer een avondklok van 10 uur ’s avonds tot 5 uur ’s ochtends, zelfs met Kerstmis en Oud en Nieuw. Mensen houden zich er over het algemeen best goed aan, al zag je wel dat iedereen met Oud en Nieuw bij elkaar ging logeren. Maar vergeet niet dat hier in Italië ook rellen waren bij de invoering van de avondklok in oktober. In Napels, maar ook in andere steden. Die rellen hielden een paar dagen aan. Daar zag je ook een mengelmoes van virusontkenners en andere radicalen van extreemrechts tot aan hooligans die het vuurtje verder opstookten. Wat dat betreft leek de situatie op die in Nederland nu.’

En nu dus weer een regeringscrisis. Kan Italië dat er wel bij hebben?

‘Nee, niet. President Sergio Mattarella zei gisteravond: ‘Italië maakt al drie crises door: een gezondheidscrisis, een economische en een sociale. Daar kunnen we geen regeringscrisis bij gebruiken’. Hij heeft nu de opdracht gegeven om de coalitie te lijmen, zodat er geen nieuwe verkiezingen hoeven te komen. Niemand weet of dat gaat lukken en wat er nu gaat gebeuren. ‘Alles is mogelijk’, schreef de Corriere della Sera vanochtend.’

Wat was de oorzaak van de val van de regering van premier Conte. Die was toch juist heel populair?

‘Het rommelde al een tijdje omdat de voormalige premier Matteo Renzi het niet eens was met de besteding van de miljarden uit het Europese coronasteunfonds. Toen die zich met zijn nieuwe splinterpartij Italia Viva uit de coalitie met de Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij terugtrok, verloor Conte de meerderheid en zag hij geen mandaat meer om verder te regeren.’

Speelt Renzi geen gevaarlijk spel door nieuwe verkiezingen te riskeren?

‘Zeker. Als er nu verkiezingen zouden zijn haalt Renzi waarschijnlijk niet eens de kiesdrempel. Alleen Lega, de rechts-nationalistische partij van Matteo Salvini, en de kleinere extreemrechtse Fratelli d’Italia-partij zouden ervan profiteren. Het blijft dus onduidelijk wat Renzi hiermee wilde bereiken. Niemand die het begrijpt. Het lijkt erop dat hij een kinderachtig machtsspelletje speelt en gewoon wil dat de kop van zijn populaire tegenstander Conte valt. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij gewoon weer in dezelfde coalitie stapt als er maar een ander hoofd aan die regering staat. Renzi heeft zich vreselijk onpopulair gemaakt.’

Maar de Italianen reageren dus tamelijk onaangedaan?

‘Ze zijn wel wat gewend hier en een soort van murw geslagen. Als Conte weer een regeringscoalitie mag leiden, wat iedereen hoopt, is dit alweer zijn derde regering in nog geen drie jaar. Mensen denken hier: ‘Het zal wel’. Ze zijn echt meer bezig met die gele zone. In Rome heeft de laatste gedeeltelijke lockdown maar kort geduurd, maar in Lombardije was alles sinds november dicht. De laatste weken zelfs ten onrechte blijkt nu, omdat er een fout gemaakt was met de cijfers. Daar zijn ze echt heel opgelucht.’