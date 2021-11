Kabinet zwicht: toch landelijk vuurwerkverbod met Oud en Nieuw

Vuurwerk was vorig jaar ook verboden, al hield niet iedereen zich daaraan. Beeld ANP / Robin Utrecht

Eerder in de week lekte uit dat het kabinet dit jaar niet geneigd was tot een landelijk vuurwerkverbod. Daarmee laaide een discussie op die inmiddels net zo’n traditie is als het afsteken van vuurwerk zelf. Artsenfederatie KNMG, vakbond FNV Zorg en Welzijn, en de beroepsorganisatie van verpleegkundigen NU’91 waarschuwden voor extra druk op de zorg, die door corona is overbelast. Want vuurwerkslachtoffers leggen niet zozeer extra druk op de intensive care-afdelingen, maar wel op de eerste hulp, de hulpdiensten en de huisartsenposten.

De vuurwerkhandel daarentegen wees erop dat hun branche al sterk gereguleerd is en dat veel soorten vuurwerk, zoals vuurpijlen en knalvuurwerk, inmiddels verboden zijn. Bovendien kunnen burgemeesters vuurwerkvrije zones inrichten of centrale vuurwerkfeesten organiseren. Het Outbreak Management Team zag eerder geen aanleiding om met een advies aan het kabinet te komen.

Minister de Jonge van Volksgezondheid benadrukte vrijdag dat in de ministerraad alle belangen tegen elkaar zijn afgewogen. ‘Dan kan de conclusie alleen maar zijn dat de druk op de zorg ongelooflijk toeneemt en alles wat je kunt doen om de druk op de zorg te verlichten, moet je willen doen.’ Vorig jaar droeg het vuurwerkverbod bij aan aanzienlijk minder bezoeken aan de spoedeisende hulp en minder spoedoperaties.

Burgemeesters kunnen desnoods zelf een afsteekverbod voor hun gemeente afkondigen, zoals Amsterdam en Rotterdam doen. Maar zij zagen liever een algeheel landelijk verbod, omdat dit een ‘waterbedeffect’ voorkomt. Liefhebbers die in een gemeente wonen waar vuurwerk verboden is, kunnen naar een naburige gemeente trekken waar het afsteken wel is toegestaan. Bovendien ontlast een landelijk verbod de hulpdiensten, waarop gewoonlijk een zwaar beroep wordt gedaan tijdens Oud en Nieuw. De Jonge zei vrijdag voorafgaand aan de ministerraad al ‘heel goed’ te snappen dat de zorg opriep tot een verbod. ‘De rek is er totaal uit in de zorg.’

Hij en Grapperhaus voegden daar in een verklaring aan toe dat ze ‘natuurlijk begrijpen’ dat een verbod voor een tweede maal op rij teleurstellend is voor liefhebbers. ‘Binnenkort zal het kabinet communiceren wat binnen de COVID-19 beperkingen wél mogelijk is rondom de aankomende feestdagen.’

De sector krijgt net als vorig jaar een vergoeding voor de veilige opslag van niet verkocht vuurwerk en het transport naar veilige opslaglocaties. Ook verkopers worden gecompenseerd voor gederfde inkomsten. De exacte compensatie maatregelen worden nog nader uitgewerkt.