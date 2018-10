Kabinet zoekt steun voor pensioenakkoord bij linkse oppositie, GroenLinks, SP en PvdA onderhandelen alleen gezamenlijk

Beeld ANP XTRA

Koolmees (D66) spreekt woensdag nog wel apart met GroenLinks en PvdA, donderdag met de SP. Het gaat om ‘oriënterende gesprekken’, nog niet om onderhandelingen. Koolmees zoekt zo breed mogelijke steun omdat een nieuw pensioenstelsel per definitie verder reikt dan deze kabinetsperiode. Bovendien heeft de coalitie nu maar één zetel meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer. De meerderheid in de senaat kan de coalitie volgend jaar verliezen.

De drie partijen hebben hun voorwaarden klaar. Als het tot onderhandelingen komt, willen zij pensioen regelen voor groepen die nu nog geen oudedagsvoorziening hebben, zoals het groeiende leger zelfstandigen, de zzp’ers. Tegelijk willen zij dan over de andere regelgeving voor zzp’ers spreken. De controle op de regels die voor hen golden via de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, DBA, is vrijwel stilgelegd omdat de wet onwerkbaar blijkt. Het kabinet werkt aan nieuwe spelregels en daar wil ‘links’ dus bij betrokken worden.

Zware beroepen

PvdA, SP en GroenLinks willen ook eerder stoppen met werken mogelijk maken voor bijvoorbeeld ‘zware beroepen’. Dat zou kunnen door het schrappen van de boete die de werkgever nu krijgt als hij een werknemer een prepensioenregeling geeft. Ook de aanscherping van de keuring voor langdurig arbeidsongeschikten die het kabinet voor ogen staat, wil links schrappen.

De drie partijen willen net als de vakbeweging de AOW-leeftijd op 66 jaar houden. Volgens de wet gaat de AOW-leeftijd op 1 januari 2019 naar 66 jaar en vier maanden. Dat voorkomen lijkt niet meer haalbaar. De Sociale Verzekeringsbank die de AOW uitbetaalt, zou niet in staat zijn om de uitbetaling op die datum op 66 jaar te houden.

Concessies

Eerder heeft Koolmees al wel een concessie gedaan op de langere termijn: de verdere verhoging van de AOW-leeftijd kan wat hem betreft iets worden vertraagd. De vakbeweging en de linkse partijen vinden dat de pensioenleeftijd volgens de huidige plannen veel te snel stijgt. Die gaat volgens het huidige schema de komende drie jaar in drie stappen van steeds een kwartaal van 66 jaar nu naar 67 jaar in 2021. Door de koppeling van de levensverwachting stijgt de AOW-leeftijd vervolgens in 2022 naar 67 jaar en drie maanden. In 2023 en 2024 blijft dat zo.

Bij de gesprekken van Koolmees met de oppositie gaat het om het politieke vervolg op een mogelijk akkoord tussen vakbeweging, werkgevers en deskundigen in de Sociaal Economische Raad. Kabinet, vakbonden en werkgevers zijn het eens dat modernisering nodig is. De onderhandelingen spitsen zich toe op twee belangrijke vernieuwingen. Ten eerste een nieuw ‘reëel pensioencontract’ waarbij de uitkering sterker afhankelijk wordt van de financiën van het fonds. Nu is er nog een vaste koppeling aan het eerder verdiende salaris. In het nieuwe stelsel wordt de uitkering flexibel, lager als het fonds er slecht voorstaat en hoger als het fonds er goed voorstaat.

45-plussers

Ten tweede komt de premie van de werknemer voortaan direct ten goede aan de premiebetaler en niet, zoals nu nog, aan de collectieve pot. Die tweede vernieuwing is een dure kwestie omdat de huidige ‘subsidie’ van jongeren aan ouderen binnen de fondsen wegvalt. Omdat 45-plussers het dan plotseling zonder die subsidie moeten doen, dienen zij schadeloos te worden gesteld. Dat kost vele miljarden en kan leiden tot hogere pensioenpremies.

Het overleg stokt al maanden door de vraag met welke rente pensioenfondsen mogen rekenen en op technische details. De FNV wil dat die zogenoemde rekenrente wordt verhoogd, het kabinet wil daar nog niet aan. De FNV beraadt zich vandaag in Utrecht over acties voor het geval het pensioenoverleg tot niets leidt. Op 10 november is een grote demonstratie op de Dam in Amsterdam gepland.