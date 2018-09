Kabinet zoekt eendracht en breder gedeeld besef van 'waar we vandaan komen'

Het kabinet wil de komende jaren de eendracht en de zorgzaamheid in de Nederlandse samenleving versterken. De al eerder aangekondigde investeringen in de zorg en in erfgoed en cultuur moeten zorgen voor minder eenzaamheid en voor een breder gedeeld besef van 'waar we vandaan komen'.

Dat kondigde koning Willem-Alexander dinsdag aan in de eerste Troonrede namens het derde kabinet-Rutte. Het kabinet wil 'brede coalities smeden' om mensen uit hun isolement te halen. 'We accepteren niet dat mensen aan de rand van de samenleving komen te staan.'

Net als in het regeerakkoord benadrukt het kabinet dat de miljardeninvesteringen in de zorg, het onderwijs, het klimaat, defensie en de lonen in publieke sector zijn bedoeld om het zelfvertrouwen van het land op te poetsen. 'Het verhaal van Nederland is een verhaal van vooruitgang en verbetering. De richting is omhoog en vooruit.'

Een gedeeld besef van de nationale geschiedenis moet bijdragen aan het onderling begrip in de samenleving. De koning memoreerde hoe Nederland na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd 'tot een sterk land' waar gelijkwaardigheid, tolerantie, vrijheid en rechtszekerheid de basis vormen.

Bij het aanbieden van de Miljoenennota aan de Tweede Kamer haalde minister Hoekstra van Financiën herinneringen op aan Roald Engelbregt Amundsen, die in 1911 als eerste ontdekkingsreiziger de Zuidpool bereikte. Dat lukte dankzij een uitmuntende voorbereiding en omdat hij rekening hield met alle mogelijke tegenslagen.

Zo wil Hoekstra de schatkist beheren. Hij vierde het begrotingsoverschot van 1 procent ('voor het vierde jaar op rij, dat is in 60 jaar niet voorgekomen'), de 'historische lage werkloosheid' en de koopkrachtstijging voor 96 procent van de bevolking. 'Maar laten we onszelf bevrijden van de gedachte dat we de financiële teugels zouden kunnen laten vieren. Juist nu moeten we reserves aanleggen.'

Het kabinet toont zich zeer bewust van de eigen politieke kwetsbaarheid, met minieme meerderheden in de Tweede en de Eerste Kamer. Maar de Troonrede verwees vol goede moed naar het kabinet Ruijs de Beerenbrouck, dat precies 100 jaar geleden onder vergelijkbare omstandigheden aantrad en er desondanks in slaagde de 8-urige werkdag en het vrouwenkiesrecht in te voeren. Net als onder zijn vorige kabinet hoopt Rutte dat de oppositie weer open staat voor samenwerking. ‘Samen met u wil de regering werken.’

Die oproep tot samenwerking betekent niet dat het kabinet bereid is de meest omstreden bouwsteen van het regeerakkoord, de afschaffing van de dividendbelasting, te laten vallen. Die maakt integraal onderdeel uit van een pakket om de lasten te verschuiven, benadrukte de Troonrede: 'Met fiscale maatregelen vergroten we de aantrekkingskracht van ons land voor grote en kleine bedrijven. De vennootschapsbelasting wordt lager, de dividendbelasting afgeschaft. Belastingontwijking gaan we tegen.'

Hier de volledige tekst van de Troonrede 2018.

De oppositie, van links tot rechts, reageert intussen kritisch. 'De koning bevestigt dat het kabinet de dividendbelasting afschaft en de winstbelasting voor grote bedrijven verlaagt', aldus GroenLinks-leider Jesse Klaver. 'Dat zijn verkeerde keuzes. Dat geld moet naar het bestrijden van werkdruk in de publieke sector: naar leraren, naar de zorg, naar de politie.'

SGP-leider Van der Staaij neemt nog duidelijker dan voorheen afstand van de afschaffing van de dividendbelasting, waarmee het kabinet elke steun in de oppositiebankjes als verloren mag beschouwen. 'Liever zien wij die 2 miljard euro ten goede komen aan gezinnen en aan kleinere ondernemers', aldus Van der Staaij. 'Het grote verschil in belastingdruk tussen één- en tweeverdieners blijft bestaan, en dat doet pijn.'

De fractieleiders van de regeringspartijen tonen zich in hun commentaar voorzichtig en vatbaar voor de kritiek dat de economische opleving nog niet overal zichtbaar is. CDA-leider Buma stelt vast dat het gevoel dat het beter gaat met het land 'voor heel veel Nederlanders nog moet komen'. CU-leider Segers - ook niet enthousiast over de afschaffing van de dividendbelasting - heeft een nieuwe metafoor om aan zijn achterban duidelijk te maken dat regeren een kwestie van geven en nemen is. Hij vergelijkt het met het kopen van een cd van zijn geliefde U2: 'Op elk album staan wel een paar nummers die je niet leuk vindt.'