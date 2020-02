Kabinet zoekt de ware aard van de boer

Mark van den Oever van Farmers Defence Force. Beeld ANP - Remko de Waal

In gesprek blijven met de boeren is van levensbelang voor het kabinet. Daarom moet de Farmers Defence Force getemd. Intussen zette Henk Otten zijn voormalige vriend weer eens een hak.

GESPREK VAN DE DAG

Balanceren met de boeren

Haatdragend zijn ze niet, minister Schouten en minister-president Rutte. Nadat het Landbouw Collectief woensdag de woede van de bewindslieden wekte toen het meest militante deel - de Farmers Defence Force - een dreigbrief het land in stuurde, is alles er vandaag alweer op gericht zo snel mogelijk met de boeren terug aan tafel te komen. Schouten wil weer praten nu het Landbouw Collectief zegt dat ze bij de Defence Force inmiddels spijt hebben van hun actie.

De gang van zaken legt een structureel probleem bloot waarmee het kabinet kampt in het contact met de veehouders: wie spreekt er eigenlijk namens wie? Het is een belangrijke vraag nu de enige echte structurele oplossing van het stikstofprobleem ligt in de sanering van een fors deel van de veehouderij. Door alle rumoer rond de boerenprotesten, lijkt iedereen alweer vergeten dat in september nog uit onderzoek bleek dat 40 procent van de veehouders best bereid is te stoppen, mits er een goede financiële uitkoopregeling wordt getroffen. Onder hen zijn veel boeren op leeftijd die toch al geen opvolger hebben voor het bedrijf.

Sinds november zijn de provincies bezig om die bereidwillige boeren te vinden, liefst in de directe nabijheid van natuurgebieden, zodat een sanering direct zoden aan de dijk zet. Ook de provincies weten dat de kandidaten er zijn, maar dan moeten ze natuurlijk niet geïntimideerd worden door vakgenoten die elke sanering beschouwen als verraad aan de boerenstand.

Vandaar dat Rutte en Schouten woensdag hun hakken in het zand zetten. En vandaar dat we niet raar moeten opkijken als FdF-voorzitter Mark van den Oever vrijdag bij de hervatting van het gesprek voor de camera deemoedig verklaart dat het allemaal niet zo is bedoeld en dat het kabinet natuurlijk mag onderhandelen met wie het maar wil. Opdat die boodschap doordringt tot alle twijfelende boeren die dit voorjaar met provinciale ambtenaren in gesprek gaan. Zoals Schouten vandaag zei: ‘Ik wil het uit hun eigen mond horen.’

ONDERTUSSEN IN...

De Eerste Kamer

Dorien Rookmaker mag naar Brussel. Beeld ANP - ROBIN UTRECHT

In een partijtje zetelschaken op meerdere borden geeft Henk Otten zijn vroegere metgezel Thierry Baudet het nakijken. Dorien Rookmaker, in de Eerste Kamer gekozen namens Forum voor Democratie (FvD) maar al snel overgestoken naar de Groep Otten (GO), wordt Europarlementariër. Ze krijgt een van de zetels die aan Nederland zijn toebedeeld na de Brexit. Op die zetel had FvD recht vanwege de vele reststemmen van de partij.

Verslaggever Ariejan Korteweg legt uit: ‘Baudet stond zelf ook op de lijst voor het Europarlement en had hoogstpersoonlijk op grond van zijn vele voorkeurstemmen een stokje kunnen steken voor de komst van Rookmaker. Had hij die overstap gemaakt, dan was de vorige week naar GO overgelopen Susan Teunissen zijn opvolger in de Tweede Kamer geweest. En omdat Teunissen al aangaf die zetel niet te willen innemen, zou Otten zelf als nummer vier van de kandidatenlijst naar de Tweede Kamer doorschuiven. Die gruwel heeft Baudet zichzelf willen besparen.’

In de Eerste Kamer is de toestand voor Baudet ook niet onverdeeld gunstig. Eerste kandidaat om Rookmaker daar op te volgen is Theo Hiddema. Dan zou die wel zijn zetel in de Tweede Kamer moeten opgeven, en zou het gruwelscenario van hierboven alsnog in werking treden. Hiddema heeft al voor deze overstap bedankt.

Volgende op de lijst is Hugo Berkhout, die tegenwoordig voor zaken op Cyprus woont en al eerder een Senaatszetel afwees. Waarschijnlijker is dat de Limburger Otto Hermans aantreedt, die Baudet al eens de beste spreker van de hele wereld noemde:

Mocht ook Hermans weigeren, dan is Robert Baljeu aan de beurt, die als Statenlid in Noord-Holland vorig jaar overstak naar de Groep Otten.

Rookmaker zal in Brussel niet voor een Nexit pleiten, maar wil wel de Europese bijdrage van Nederland zo klein mogelijk houden. De twee andere Nederlandse Brexitzetels gaan naar de VVD en de PVV, die daarmee dus ook weer in Brussel vertegenwoordigd is.

TWEET VAN DE DAG

Forum-leider @thierrybaudet vroeg vorige week een plenair debat aan over het #coronavirus, waarvoor hij geen steun kreeg. Nu spreekt de Kamer erover in een Algemeen Overleg en is Baudet niet aanwezig. — Pim van den Dool (@pimvandendool) 6 februari 2020

EXCUUS VAN DE DAG

Hugo de Jonge

Nu er geen dag voorbij kan gaan zonder dat iemand op het Binnenhof excuses moet aanbieden, was het vandaag de beurt aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Die dacht dat hij de uitnodiging van de Kamer voor een debat over de zorg in het aardbevingsgebied in Groningen naast zich neer kon leggen omdat zijn collega's Wiebes en Knops daar al aanschoven. Hij gaf daarom de voorkeur aan een optreden op een conferentie over geboortezorg.

Maar dat was buiten de Kamer gerekend, die hem op het matje riep. Drie uur te laat meldde De Jonge zich alsnog op het Binnenhof, mét excuses: ‘Mijn inschatting is niet goed geweest.’ Binnenkort wil de Kamer alsnog met hem in debat.

