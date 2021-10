Kabinet zint op nieuwe maatregelen om opmars coronavirus te stuiten

Demissionair minister Hugo de Jonge tijdens een werkbezoek aan het Limburgse Zuyderland Medisch Centrum. Beeld ANP

Vanwege de snelle stijging van de ziekenhuisbezetting vraagt het kabinet aan het Outbreak Management Team (OMT) in de loop van deze week al met een advies te komen. Dat advies was gepland voor vrijdag. Ook het besluit over nieuwe maatregelen en de bijbehorende persconferentie zijn vervroegd: volgende week dinsdag, in plaats van volgende week vrijdag.

De Jonge zei niet aan welke maatregelen hij denkt. Wel zei hij niets te willen uitsluiten, ook geen maatregelen die alleen voor ongevaccineerden gelden, of voor doelgroepen of regio’s met het hoogste aantal ongevaccineerden. Hij zei dat ‘de epidemie in toenemende mate een epidemie is geworden van niet-gevaccineerde mensen’.

Versoepelingen

Eind september voerde het kabinet de laatste versoepelingen door, met onder meer het vervallen van de anderhalvemeterregel en het toestaan van concerten op driekwart van de capaciteit en met een coronacheck. Begin oktober adviseerde het OMT al niet verder te versoepelen, omdat het aantal gemelde besmettingen begon toe te nemen.



Die stijging heeft zich doorgezet en dat is inmiddels te merken in de ziekenhuizen. De afgelopen week werden er gemiddeld 108 nieuwe coronapatiënten per dag opgenomen, 57 procent meer dan de week ervoor. In totaal liggen er 796 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 199 op de intensive care.

Vorig jaar

Vorig jaar rond deze tijd lagen er beduidend meer coronapatiënten in het ziekenhuis dan op dit moment; toen ging het om meer dan tweeduizend patiënten. Vanwege de uitbraak stelde het kabinet lockdownmaatregelen in die de hele winter bleven gelden.

Een groot verschil met toen zijn de vaccinaties; inmiddels is ruim 83 procent van de Nederlanders gevaccineerd, wat veel ziekenhuisopnames scheelt. Er is ook een ander verschil: indertijd ging de besmettelijkere deltavariant nog niet rond.

Ook voor de besmettingen geldt dat de aantallen lager liggen dan vorig jaar. Werden toen rond deze tijd zo’n negenduizend besmettingen per dag gemeld, nu zijn dit er meer dan vijfduizend. Een kanttekening is wel dat volgens gedragsonderzoek van het RIVM nog maar een minderheid van de 44 duizend bevraagde Nederlanders bij klachten naar de GGD-teststraat gaat. De eerste helft van dit jaar was dat nog de meerderheid van dit panel.