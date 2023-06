Kabinet zint op maatregelen tegen overvaltechnieken van verkopers aan de deur

Een medewerkster van Logical Management Solutions loopt in Rotterdam langs deuren om bewoners lid te maken van Unicef. Beeld Martijn Beekman

Dat schrijft minister Adriaansens van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Zij hoopt zo vooral oudere consumenten te beschermen tegen de overvaltechnieken van verkopers die mensen proberen te overdonderen met een aanbod. Daar kunnen consumenten nu nog wel vanaf, maar alleen als ze binnen twee weken annuleren. Vaak is die procedure niet duidelijk of te ingewikkeld.

Over die verkooptechnieken komen veel klachten binnen bij de Autoriteit Consument en Markt en de Consumentenbond. ‘Bij telemarketing geldt al dat consumenten pas aan een contract zijn gebonden wanneer de consument ná het gesprek expliciet schriftelijk instemt met het contract', aldus Adriaansens. ‘Pas daarna gaat de wettelijke bedenktijd van 14 dagen in. Ik wil vergelijkbare regels invoeren voor de totstandkoming van contracten die worden aangeboden buiten de verkoopruimte, zoals aan de deur of op straat.’

Hoewel de huidige regels voor telemarketing al strenger zijn, is de minister ook daarover niet tevreden. ‘De handelaar mag consumenten niet laten instemmen met een contract tijdens het gesprek, de consument moet het contract achteraf schriftelijk bevestigen.’ De bewindsvrouw gaat daarover in gesprek met de sectoren die actief zijn op de markt. ‘Indien nodig zal ik de regels verduidelijken.’

Daarnaast moet het voor consumenten makkelijker worden om een abonnement op te zeggen. Nu is het vaak heel eenvoudig om in te stappen, maar ingewikkeld om weer te stoppen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat bijna een kwart van de bedrijven het online opzeggen zeer lastig maakt. ‘Dat vind ik een onwenselijke situatie', aldus de minister. ‘Ik wil er daarom voor zorgen dat de aanbieder het duidelijk(er) maakt voor de consument hoe hij zijn abonnement kan beëindigen, bijvoorbeeld via een makkelijk vindbare link op zijn website. In Frankrijk en Duitsland bestaat in dit kader al een wettelijke informatieverplichting.’

Wanneer de nieuwe regels ingaan, is niet duidelijk. De minister gaat nu werken aan wetgeving.