Kabinet ziet af van wetswijziging die aanvraag genderneutraal paspoort makkelijker maakt

Leonne Zeegers krijgt als eerste volwassen Nederlander een paspoort zonder geslachtsaanduiding. De ‘V’ in Leonne’s paspoort wordt vervangen door X/X. Beeld ANP

Het kabinet kondigde bij zijn aantreden aan ‘onnodige geslachtsregistratie’ te willen beperken, omdat sommige mensen zich niet ondubbelzinnig man of vrouw voelen. Knops liet in oktober vorig jaar nog weten dat het kabinet aan de slag zou gaan met een wijziging van de wet, waardoor het minder ingewikkeld zou worden om een genderneutraal paspoort aan te vragen.

Die wetsaanpassing lijkt voorlopig van de baan. Staatssecretaris Knops laat in antwoord op kamervragen over de kwestie weten dat hij en minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker de wetswijziging mede op advies van de adviescommissie ‘prematuur’ achten. De adviescommissie vindt het raadzaam ‘de ontwikkelingen op dit terrein, ook internationaal, af te wachten’.

LHBTI-belangenorganisaties COC, TNN en NNID zijn boos over het besluit van Knops en Dekker en eisen alsnog paspoorten zonder geslachtsregistratie voor ‘eenieder die daaraan behoefte heeft’. De organisaties vinden het ‘onacceptabel’ dat de staatssecretaris en de minister onder andere een rechterlijke uitspraak en de voornemens in het regeerakkoord naast zich neerleggen. ‘Waar is ‘Nederland gidsland’ gebleven?’

In mei van 2018 besloot de rechtbank in Roermond dat Nederlanders zonder de aanduiding vrouw of man geregistreerd mogen staan. In oktober volgde het eerste genderneutrale paspoort, toen de Bredase Leonne Zeegers een paspoort met de aanduiding X kreeg. Knops zei destijds van de ontwikkeling dat deze ‘past bij de tijdgeest’.