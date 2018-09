Kabinet ziet af van plan om gehandicapten minder dan minimumloon te betalen

Er komt waarschijnlijk een landelijke subsidieregeling. Nu heeft elke gemeente nog eigen subsidievoorwaarden.

Vrijdag neemt de ministerraad formeel een besluit over het voorstel van staatssecretaris Tamara van Ark (VVD). Het plan om gehandicapten onder het minimumloon te betalen, ‘loondispensatie’, was op aandringen van de VVD in het regeerakkoord gekomen. Het zou het voor werkgevers eenvoudiger maken om gehandicapten in dienst te nemen, was de gedachte.

Het plan moest een besparing van 500 miljoen euro opleveren. De helft daarvan werd bespaard op inkomsten van de gehandicapten, die bijvoorbeeld geen pensioen meer zouden opbouwen. De rest zou een besparing zijn voor gemeenten. Het geld zou besteed worden om extra ‘beschut werk’ voor gehandicapten te betalen.

Van Ark verdedigde haar plan dit voorjaar in de Tweede Kamer. De gehandicapten die minder dan het minimumloon verdienen, zouden bij de gemeente een aanvulling op hun karige betaling kunnen aanvragen. De aanvulling zou volgens de eisen van de bijstand worden toegekend. Dat betekent dat degene die meer dan 5.000 euro spaargeld heeft of een partner met inkomen, geen aanvulling krijgt.

Bezwaren

Dit stuitte niet alleen bij de oppositie op bezwaren, maar ook bij de coalitiepartners D66 en ChristenUnie. Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, sprak op een partijcongres later van een meloen die moest worden doorgeslikt. Ook de achterban van het CDA roerde zich, al bleef de CDA-fractie in de Kamer stoïcijns achter het kabinetsplan staan. GroenLinks en PvdA eisten dat het plan van tafel moest als voorwaarde voor enige steun aan andere kabinetsplannen. Die steun kan nodig zijn als de coalitie de meerderheid in de Eerste Kamer verliest.

Arbeidsgehandicapten roerden zich en richten actiegroepen op. Zo schreef de gehandicapte Noortje van Lith een brief aan premier Mark Rutte die op Twitter veel werd aangehaald en gedeeld. Bij het debat in de Tweede Kamer protesteerde de actiegroep ‘Wij staan op’, die daarna ook in praatprogramma’s op tv aanschoof. De naam had een bittere bedoeling, omdat veel leden door hun handicap niet of met de grootste moeite kunnen opstaan.

Van Ark heeft sindsdien geprobeerd een regeling te ontwerpen waarin werkgevers onder het minimumloon zouden mogen betalen, gehandicapten zonder voorwaarden een aanvulling zouden krijgen en de gemeenten niet voor een complexe uitvoering zouden worden gesteld. Daar is zij niet uitgekomen. Daarom stelt zij nu voor de bestaande regeling te handhaven. Dat betekent dat werkgevers subsidie krijgen als zij een gehandicapte in dienst nemen die eigenlijk te weinig produceert om het minimumloon te verdienen. De subsidie vult dan het verschil aan tussen productie en minimumloon.

Landelijke subsidieregeling

Werkgevers klagen echter dat zij veel administratieve rompslomp hebben, omdat elke gemeente een eigen subsidieregeling heeft gemaakt. Van Ark wil die administratieve rompslomp aanpakken en het voor werkgevers eenvoudiger maken gehandicapten aan te nemen. Daarbij oppert zij een landelijke, uniforme subsidieregeling die voor alle gemeenten geldt.

Op het eerste gezicht lijkt in het kabinet sprake van een cynische uitruil. Het kabinet worstelde met twee impopulaire maatregelen, de afschaffing van de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders en de betaling van gehandicapten onder het minimumloon. Het gaat om twee VVD-voorstellen waarmee D66 en de CU de grootste moeite hebben.

Twee meloenen zouden volgens de beeldspraak van Segers te veel zijn voor D66 en CU. Er wordt echter ontkend dat sprake is van een deal om het aantal tot één te beperken, de dividendbelasting, en D66 en CU de overwinning te gunnen dat de loondispensatie van tafel gaat. Het schrappen van dat plan wordt puur geweten aan de onuitvoerbaarheid.