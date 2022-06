Kabinet ziet af van bevriezen kinderbijslag om de koopkracht te beschermen

Minister Wouter Koolmees (rechts) is aanwezig bij de aangifte van de baby van Jeffrey en Linda. Jeffrey (links) is een van de eerste vaders die vijf dagen betaald verlof kreeg bij de geboorte van zoon Nathan. Beeld Remko de Waal / ANP

Het vorige kabinet wilde 130 miljoen euro per jaar besparen door de kinderbijslag tijdelijk niet mee te laten stijgen met de inflatie. Normaal gesproken wordt de overheidsbijdrage aan de opvoedingskosten van kinderen twee keer per jaar met het inflatiecijfer verhoogd. Toenmalig minister Koolmees van Sociale Zaken had vorig jaar echter geld nodig, onder andere om de uitbreiding van het ouderschapsverlof te betalen.

Nieuwe Europese regelgeving verplicht EU-lidstaten om werkende ouders die in het eerste jaar na de geboorte thuis willen blijven om voor hun baby te zorgen minstens twee maanden betaald verlof te gunnen. Vanaf augustus hebben ook Nederlandse ouders daar recht op. Ze krijgen dan negen weken 70 procent van hun loon doorbetaald via het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). De uitbreiding van het ouderschapsverlof kost 380 miljoen euro per jaar. Koolmees moest daarnaast 100 miljoen euro zien te vinden om de dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties UWV en SVB (Sociale Verzekeringsbank) te versterken.

Ruim een kwart van de financiële dekking van deze twee kostenposten moest komen uit het tijdelijk bevriezen van de kinderbijslag. Koolmees vond die bezuiniging redelijk, omdat het kabinet-Rutte III de kinderbijslag eerder met 250 miljoen euro had verhoogd. Dat kabinet had ook het kindgebonden budget, een toeslag voor gezinnen met lage inkomens, met in totaal 650 miljoen euro verhoogd.

Wetsvoorstel ingetrokken

Koolmees stelde in mei vorig jaar voor de kinderbijslag in 2022 en 2023 helemaal niet te indexeren en de eerste indexatie van 2024 met 0,1 procentpunt te verlagen. De Tweede Kamer ging akkoord met dit voorstel, maar de Eerste Kamer – waarin de regeringscoalitie geen meerderheid had en heeft – niet.

De Eerste Kamer heeft het kabinet in februari per motie verzocht het wetsvoorstel in te trekken. Met een verwijzing naar de hoge inflatie stelt de senaat dat ‘gezinnen met kinderen, met name in de lagere inkomensgroepen, zwaar getroffen worden door het niet-indexeren’. Meer kinderen zouden hierdoor onder de armoedegrens zakken, wat volgens de Eerste Kamer in strijd is met de kabinetsambitie om het aantal kinderen dat in armoede leeft te halveren.

Koolmees’ opvolger Karien van Gennip honoreert het verzoek van de Eerste Kamer en trekt de maatregel in. Dat maakte zij vrijdagmiddag bekend na de ministerraad. De voorgestelde bevriezing per 1 januari 2022 was al van de baan, omdat de Eerste Kamer niet tijdig met het voorstel had ingestemd. De kinderbijslag is begin dit jaar dus gewoon geïndexeerd. De investering in de uitvoeringsorganisaties dekt het kabinet nu op andere wijze, schrijft Van Gennip.

Het kabinet bekijkt in augustus, op basis van nieuwe koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau, of het nog meer koopkrachtondersteunende maatregelen wil nemen. Zo ja, dan worden die op Prinsjesdag aangekondigd.