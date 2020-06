Kabinet zet weer een sein op groen: basisscholen volledig open en reizen naar 12 Europese landen weer mogelijk

Lege strandbedden aan de noordkust van Sicilië. Het kabinet denkt dat per 15 juni twaalf Europese landen weer open zijn voor toerisme uit Nederland. Beeld Reuters

Premier Rutte zei woensdagavond geen bezwaar meer te zien om de kinderen vanaf volgende week weer hele weken naar school te laten gaan. ‘Uit alle lopende onderzoeken uit binnen- en buitenland blijkt dat er geen belemmering is om dit te doen.’

Het nieuwe reisadvies dat premier Rutte gisteravond bekendmaakte is gemengd. Vakanties in Nederland zijn geen probleem mits de ‘geldende hygiënemaatregelen in acht worden genomen’. Het kabinet denkt dat per 15 juni ook twaalf Europese landen weer open zijn voor toerisme uit Nederland, waaronder Duitsland, België, Italië, Portugal, Malta, Kroatië. Ook reizen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk is dan weer toegestaan.

Andere populaire vakantielanden zoals Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland komen daar naar verwachting tussen 15 juni en 5 juli bij. Het gaat om landen die volgens het kabinet ongeveer dezelfde coronacijfers kunnen overleggen als Nederland op dit moment.

Voor Zweden en het Verenigd Koninkrijk blijft daarom voorlopig het negatief reisadvies van kracht en andersom zijn Britten en Zweden voorlopig ook niet welkom in Nederland. Als ze toch komen, moeten ze in quarantaine. Rutte: ‘De mededeling is dat we ze hier niet willen hebben.’

Rutte benadrukt dat het er uiteindelijk ook van afhangt hoe de gastlanden denken over Nederlandse toeristen. ‘Veel landen moeten nog beslissen of ze toeristen welkom heten. Zolang ze dat niet doen, blijft een oranje reisadvies gelden. Dan zijn alleen noodzakelijke reizen toegestaan.’

Als dat advies officieel ‘geel’ is geworden, dienen toeristen waakzaam te blijven. ‘Geel is geen groen’, aldus Rutte. ‘Dus blijf het reisadvies checken. Landen kunnen hun beleid ten opzichte van Nederlandse toeristen veranderen. En een uitbraak kan van geel oranje maken. Dan moet je bij thuiskomst twee weken in thuisquarantaine.’ Hij benadrukt ook dat Nederlanders niet gerepatrieerd zullen worden door de overheid als ze terecht komen in een nieuwe corona-brandhaard. Dat is na de eerste golf van besmettingen nog wel gebeurd.

Reizen buiten Europa blijft ook komende zomer ongewenst. ‘Dat raden we af, om de risico’s op een nieuwe uitbraak onder controle te houden’, aldus de premier. ‘Reizen buiten Europa kan alleen als het echt niet anders kan, en bij thuiskomst ga je twee weken in thuisquarantaine.’ Op de vraag of het verstandig is om op een buitenlandse zomervakantie te gaan, ging Rutte woensdagavond niet in. ‘U moet zelf weten wat u verstandig vindt. Ik vertel u wat mogelijk is.’

Het kabinet hoopt ook de bezoekregeling in de verpleeghuizen op korte termijn verder te verruimen. Sinds 25 mei is in een deel van de verpleeghuizen weer bezoek mogelijk onder strenge voorwaarden. Zo mag er slechts één bezoeker per bewoner komen. Per 15 juni moet bezoek weer welkom zijn in alle verpleeghuizen die vrij zijn van besmetting. Het kabinet hoopt dan ook al meer bezoekers per bewoner toe te kunnen laten.