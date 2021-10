Kabinet zet fout Kaag recht: Den Haag drong wél aan op evacuatie minder familieleden

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag nadat ze bekendmaakte terug te treden als minister na een motie van afkeuring vanwege de chaotisch verlopen evacuatie uit Afghanistan. Beeld ANP

Uit antwoorden op Kamervragen van SP-Kamerlid Jasper van Dijk blijkt dat de suggestie van drie wél is gedaan.

‘Het macabere kwartetspel’ met mensenlevens, zoals SP’er Van Dijk de opdracht noemde, kwam aan het licht nadat de Volkskrant half september erover berichtte. Een evacuatielijst van de ambassade met de namen van zestig inwonende en afhankelijke familieleden die niet tot het ‘kerngezin’ van het ambassadepersoneel behoorden, stuitte tot twee dagen voor de val van Kabul op weerstand op het ministerie in Den Haag en in de ministerraad.

De ambassade kreeg te horen dat slechts drie mensen van die lijst mee mochten. De ambassade mocht zelf kiezen welke drie, bleek uit een gelekte e-mail van 12 augustus.

Kaag

Kort voor haar aftreden als minister van Buitenlandse Zaken ontkende Kaag deze gang van zaken diverse malen tijdens een Afghanistan-debat met de Kamer op 15 september. Kaag zei destijds dat er tijdens een telefoongesprek tussen de plaatsvervangend Secretaris-Generaal Carola van Rijnsoever en de ambassadeur van Kabul wel was gesuggereerd dat ‘wellicht niet alle 60' familieleden mee mochten.

Daarbij speelde het argument ‘gelijke monniken gelijke kappen’ want ook bij de tolken die voor defensie hadden gewerkt, mochten – op enkele uitzonderingen na – geen inwonende familieleden buiten het kerngezin meekomen. Maar: ‘Ik geloof niet dat het de bedoeling is geweest om te zeggen: het mogen er maar drie zijn’, aldus Kaag. Later in het debat was ze nog stelliger: ‘Ik zeg naar eer en geweten dat de betrokken persoon, die dat gesprek heeft gevoerd, niet heeft gezegd: het moeten er slechts drie zijn.’

Knapen

Dit is in tegenspraak met wat haar opvolger, minister Knapen van Buitenlandse Zaken, nu schrijft aan de Kamer. Volgens hem is tijdens het bewindsliedenoverleg van 11 augustus geconcludeerd ‘dat de ambassade is verzocht om nog eens goed naar de lijst te kijken’.

Uitgangspunt was dat het kabinet voor een ‘zeer restrictief’ toelatingsbeleid koos. ‘Om de conclusie “zeer restrictief” te illustreren is in de uitwisseling het getal 3 als orde van grootte genoemd, zonder dat dat als een absoluut aantal is bedoeld. Het is uiteraard te betreuren als de indruk is gewekt dat dit wel zo werd bedoeld’, schrijft Knapen.

Grote twijfels

Eerder al waren er grote twijfels over het waarheidsgehalte van de woorden van Kaag over de dramatische keuze waarvoor haar ministerie de ambassade stelde. In een gelekte e-mail van ambassadeur Caecilia Wijgers op 12 augustus aan de toen hoogst aanwezige ambtenaar bij Buitenlandse Zaken stond immers zwart op wit:

‘Ik heb goed nagedacht over je verzoek om uitvoering te geven aan een besluit van het BWO (bewindsliedenoverleg, red.) om de lijst van hardheidsclausule gevallen terug te brengen van 60 naar 3. Ik heb begrepen dat de post deze keuze vandaag moet maken en aan je moet voorleggen.’

In dezelfde e-mail weigert ambassadeur Wijgers die keuze te maken. Zij benadrukte dat alle familieleden ‘evenveel gevaar’ liepen als de staf. De ambassade had daar immers uitgebreid onderzoek naar gedaan. De ambassadeur vraagt in haar bericht om minister Kaag nog vóór de ministerraad op 13 augustus op andere gedachten te brengen.

Dat lukte niet. Pas op 14 augustus, toen de Taliban al door de buitenwijken van Kabul liepen en na de weigering van de ambassade om de opdracht uit Den Haag te voeren, ging het kabinet alsnog overstag.