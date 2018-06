Kabinet zet eerste stappen op weg naar vliegtaks. ‘Draagvlak is nu echt anders dan in 2008’

Het kabinet heeft vrijdag eerste stappen gezet naar een nieuwe vliegtaks in 2021. Er is nog steeds hoop dat er een uniforme Europese vliegbelasting komt, maar het kabinet wil voorbereid zijn om desnoods eenzijdig zo’n maatregel door te voeren. Volgens vicepremier Hugo de Jonge is daar voldoende maatschappelijk draagvlak voor.

Het kabinet wil nog steeds inzetten op Europese afspraken om gezamenlijk vliegverkeer zwaarder te belasten, maar staatssecretaris Menno Snel van Financiën is vrijdag vast begonnen met een internetconsultatie voor een eigen wet. Dat is nodig om in 2021 een Nederlandse vliegtaks te kunnen invoeren als de Europese onderhandelingen mislukken. In het regeerakkoord van Rutte III is afgesproken dat de heffing er hoe dan ook komt.

Het kabinet heeft inmiddels ook enkele potentiële varianten laten doorrekenen. Een optie is om 3,80 euro belasting te heffen op vluchten binnen Europa en 22 euro op intercontinentale vluchten.

Een eerdere poging om een nationale vliegtaks door te voeren, liep in 2008 uit op een mislukking. Luchthaven Schiphol verloor naar eigen zeggen in één klap 900 duizend passagiers aan concurrerende vliegvelden in het buitenland. Een jaar na invoering besloot de toenmalige CDA-minister Camiel Eurlings daarom de maatregel weer terug te draaien. Het kabinet verwacht dit keer minder impact, ook omdat de vliegtaks relatief laag zal blijven.

CDA-vicepremier De Jonge ziet nu ook veel meer steun voor een vliegtaks. ‘Het is gek dat vliegen het minst belast is, terwijl het tegelijkertijd de meest belastende vorm van vervoer is. Uiteindelijk willen we het gedrag van mensen beïnvloeden. Het draagvlak voor zo’n maatregel is nu echt anders dan in 2008. De urgentie van het klimaatvraagstuk leeft nu veel breder.’

Een recente peiling van EenVandaag wijst vooralsnog iets anders uit. Een krappe meerderheid is voor een vliegtaks als die in heel Europa wordt ingevoerd. Slechts 40 procent wil dat Nederland dat alleen doet.