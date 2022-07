Kabinet zet eerste stap richting kilometerheffing

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, vrijdag bij aankomst op het Binnenhof . Beeld Bart Maat / ANP

Rekeningrijden is al dertig jaar een zeer omstreden politiek thema op het Binnenhof. VVD en CDA keerden zich jarenlang tegen initiatieven van linkse coalitiepartners, uit vrees voor de toorn van autominnende kiezers. Dat de partijen nu toch omgaan, heeft vooral te maken met het snel veranderende wagenpark. Naarmate er meer elektrische auto’s op de weg verschijnen, komt er minder binnen aan motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Zo dreigt in de komende jaren een groot gat in de schatkist te ontstaan.

In het toekomstige stelsel betaalt de automobilist per gereden kilometer. Het kabinet liet vrijdag weten dat het kiest voor het meest eenvoudige systeem, waarbij het voor de prijs per kilometer niet uitmaakt op welk moment de auto op de weg is. Een extra heffing in de ochtend- en avondspitsen zou het systeem te ingewikkeld maken, denkt minister Harbers van Infrastructuur. ‘Daarom kiezen we nu voor de eenvoud. Dat maakt de techniek daarachter ook eenvoudiger.’

Harbers benadrukt dat er wel een prikkel uitgaat van het systeem. Voor de huidige motorrijtuigenbelasting maakt het niet uit hoeveel kilometers er gereden worden, in het nieuwe stelsel wordt dat juist allesbepalend. Mensen die minder rijden dan gemiddeld gaan er volgens Harbers straks op vooruit, mensen die meer rijden zullen juist meer kwijt zijn dan nu. Harbers vindt dat niet meer dan rechtvaardig. ‘In het dagelijks leven betaal je ook voor wat je gebruikt, bijvoorbeeld je boodschappen en kleding. Automobilisten die weinig rijden, betalen minder dan automobilisten die veel rijden. Zij belasten het wegennet en de omgeving minder dan automobilisten die meer kilometers maken.’

Belastinginkomsten

Staatssecretaris Van Rij van Financiën benadrukt dat ook de belastinginkomsten een grote rol spelen. Dit jaar haalt het kabinet 14 miljard euro aan autobelastingen op, waarvan ruim 4 miljard via de motorrijtuigenbelasting. ‘Deze overheidsinkomsten op peil houden is een van de redenen om een nieuw en toekomstbestendig systeem in te voeren. Zo kunnen ook in de toekomst publieke voorzieningen worden betaald, zoals zorg, onderwijs en de wegen.’

Het kabinet begint nu met de voorbereiding van de benodigde wetgeving. Die moet uiterlijk op 1 januari 2025 zijn afgerond. De volgende vijf jaar zijn nodig om alle betrokken partijen voor te bereiden op de invoering in 2030. Het nieuwe systeem wordt budgetneutraal ingevoerd: het kabinet begroot per 2030 niet meer belastinginkomsten uit autogebruik dan in 2025. ‘Belastingderving ná 2030, veroorzaakt door verdere groei van het aantal elektrische voertuigen na 2030, wordt opgevangen door het kilometertarief jaarlijks te laten meestijgen’, aldus Van Rij.

Hoe het aantal gereden kilometers per auto straks wordt geregistreerd, kon het kabinet vrijdag nog niet zeggen. Daarover moeten nog ‘belangrijke keuzes’ worden gemaakt.