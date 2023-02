Kabinet zet 760 miljoen euro klaar om gasopslag bij Bergen te vullen

De gasopslag Bergermeer bij Bergen, met een capaciteit van ­4,1 miljard kubieke meter. Beeld ANP

Het kabinet schrijft vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat het 240 miljoen heeft gereserveerd voor een subsidieregeling waar bedrijven op kunnen intekenen die gas in Bergermeer mogen opslaan. Daarnaast is er nog eens 520 miljoen euro beschikbaar voor staatsbedrijf EBN om gas mee aan te kopen. Zo wil de regering garanderen dat de opslag onder het Noord-Hollandse Bergen per 1 november voor minimaal 90 procent vol zit. Of de miljoenen ook daadwerkelijk worden uitgekeerd, hangt af van de ontwikkeling van de gasprijs.

Zomergas

Bergermeer is de grootste commerciële gasopslag van Noord-Europa. Vorig jaar stond die vol in de belangstelling bij het uitbreken van de oorlog en de gascrisis die daarop volgde. Vrees was dat de opslag niet gevuld zou worden richting de naderende winter. Ten eerste omdat een groot deel van de opslag was verhuurd aan het Russische staatsgasbedrijf Gazprom (dat de opslag bewust niet vulde). Daarnaast was het voor andere bedrijven puur financieel gekeken onverstandig om de opslag te vullen. Het was op dat moment namelijk goedkoper om gas te kopen dat pas in de winter geleverd zou worden dan zomergas te kopen en onder de grond op te slaan.

Daarom werd destijds een subsidieregeling opgetuigd zoals die nu ook weer is aangekondigd. De regering legt daarbij geld bij om een ongunstig prijsverschil tussen zomergas en wintergas weg te poetsen. Uiteindelijk bleef bijna al dat geld op de plank liggen omdat de prijs van wintergas aanzienlijk steeg en het opslaan van zomergas dus lucratief werd. Sterker: de staat verdiende aan de gasopslag. Staatsbedrijf EBN maakte stevige winst door relatief goedkoop zomergas op te slaan en tegen hogere prijzen in de winter door te verkopen. Bergermeer raakte afgelopen november zelfs voor meer dan 100 procent gevuld.

Vooralsnog lijkt zo’n scenario ook richting komende winter weer voor de hand te liggen. Wie nu gas koopt dat in april wordt geleverd betaalt daarvoor 52 euro per megawattuur. Verkoop je dat gas direct door aan een bedrijf dat het in december van je afneemt, dan krijg je daar nu ruim 60 euro voor. Het verschil, 8 euro, is meer dan genoeg om de kosten te dekken om het gas in de tussentijd in Bergermeer op te slaan. Dat bedrijven hier sterk van bewust zijn, blijkt uit de veiling die er vorige week bij Bergermeer is gehouden. Alle beschikbare ruimte in de opslag is daarbij verkocht.

Hoog- en laagcalorisch gas

De opslag Bergermeer is eigendom is van het staatsbedrijf Taqa uit Abu Dhabi, met een minderheidsbelang voor het Nederlandse EBN. De opslag wordt door zo'n veertig bedrijven gehuurd om hoogcalorisch gas in op te slaan. Het hoogcalorische gas is vooral bestemd voor de industrie of voor het opwekken van elektriciteit. Klanten zijn grote olie- en gasbedrijven zoals Shell of het Noorse Equinor, maar ook pure energiehandelaren of bedrijven zoals Greenchoice die energie leveren aan particulieren en bedrijven.

Naast Bergermeer kent Nederland nog twee grote opslagen, die in handen zijn van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM). Daar wordt laagcalorisch gas opgeslagen, het type gas dat ook uit het Groningse gasveld kwam. Dit gas is bedoeld voor gebruik door particulieren in Nederland, België en Duitsland. De opslag in Grijpskerk wordt in principe komende zomer tot 100 procent gevuld door GasTerra, een bedrijf dat net als de NAM in handen is van de staat, Exxon en Shell. De opslag in Norg, die op dit moment nog voor 86 procent vol zit, zal door GasTerra vermoedelijk ook zonder regeling tot 100 procent gevuld worden, stelt het ministerie van Economische Zaken. ‘Daarnaast overweegt het kabinet of, en zo ja welke, maatregelen nodig zijn om het vullen van gasopslag Norg te stimuleren dan wel te verplichten’