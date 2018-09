Kabinet wuift plannen Dijkhoff (VVD) weg voor zwaarder straffen in probleemwijk

Het kabinet is niet van plan om misdrijven in probleemwijken harder te bestraffen. Ook komt er geen speciaal integratiebeleid voor stedelijke gebieden waar meer dan de helft van de bewoners een niet-westerse achtergrond heeft, zoals VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff eerder deze week voorstelde.

Premier Mark Rutte wil wel gaan bekijken of Nederland iets kan leren van de aanpak in andere landen om integratie te bevorderen, ‘zolang dat rechtsstatelijk kan’. Een praktische uitvoering van de door Dijkhoff in Denemarken afgekeken plannen lijkt daarmee ver weg. Meer dan een rapport zit er voorlopig niet in, maakte Rutte tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen duidelijk.

Dijkhoff kreeg eerder deze week al zware kritiek te verduren van zowel oppositie als coalitie. De VVD’er wil naar eigen zeggen mensen in probleemwijken ‘zo vrij maken als we allemaal horen te zijn’. Niet alleen moet criminaliteit daar strenger gestraft worden, ook wil Dijkhoff afdwingen dat jonge kinderen die onvoldoende Nederlands leren al op vroege leeftijd naar de kinderopvang gaan en taalles krijgen. Ouders die niet meewerken moeten gekort worden op uitkeringen en bijstand.

‘Postcoderacisme’

Tunahan Kuzu van Denk sprak van ‘postcoderacisme’. ‘Het slaat nergens op,’ oordeelde CDA-leider Sybrand Buma over het voornemen om zwaardere straffen uit te delen in probleemwijken. Ook premier Rutte oordeelde vrijdag dat het ‘strafrechtelijk lastig’ ligt om verschillende strafmaten te hanteren per postcodegebied.

Tunahan Kuzu (DENK) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Foto ANP

PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde de kabinetsreactie ‘een afgang’ voor de VVD-fractievoorzitter. ‘Wat een schertsvertoning. Dit is de ondraaglijke lichtheid van een proefballon van Klaas Dijkhoff.’

De VVD’er zelf was wel tevreden met de toezegging van het kabinet om in andere landen te kijken naar best practices. Het is al de tweede keer dat Dijkhoff een voorstel doet zonder concrete uitwerking. Eerder dit jaar pleitte hij voor een ingrijpende aanpassing van het bijstandssysteem. De uitkeringen zouden omlaag moeten om vervolgens mensen die goed hun best doen bij sollicitaties en taalles te belonen met ‘stapjes erbij’. Ook dat idee werd weggehoond. Dijkhoff is niet van plan om dat voorstel verder uit te werken, zo valt inmiddels bij de VVD te horen.

Maximale bevolkingsomvang

Op één terrein kreeg Dijkhoff vrijdag wel zijn zin. Samen met Buma bepleitte de VVD’er woensdag een onderzoek naar de maximale bevolkingsomvang die voor Nederland behapbaar is. Het kabinet gaat daar mee aan de slag, zei Rutte vrijdag. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau zullen een onderzoek doen naar de bevolkingsontwikkeling in Nederland. Publicist en hoogleraar Paul Scheffer, die het onderwerp bij Dijkhoff aankaartte, pleitte eerder voor een zogenoemde Staatscommissie met onafhankelijke experts. Die komt er niet.

Verder was het kabinet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zeer terughoudend met het doen van toezeggingen. Zo blijft Rutte zoals verwacht vasthouden aan de afschaffing van de dividendbelasting, ondanks het verzoek van de gehele oppositie om naar een alternatief te kijken. GroenLinks-leider Jesse Klaver ving bot bij pogingen om een verhoging van de energiebelasting tegen te houden. PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher kreeg wel een meerderheid van de Kamer achter zich om een subsidieregeling voor werkplaatsen voor mbo-studenten in stand te houden.

Buffers voor slechtere tijden

Rutte bleef verder vrij makkelijk overeind. Het Centraal Planbureau en de Raad van State hadden eerder deze week kritiek op het al te ruimhartige begrotingsbeleid van dit kabinet. Er worden volgens de toezichthouders te weinig buffers opgebouwd voor slechtere tijden, maar bij de oppositie is er bijna niemand die daar een probleem mee heeft. De meeste oppositiepartijen willen juist méér uitgeven.