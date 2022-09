Kabinet worstelt met noodplan voor burgers die lijden onder energiecrisis

Je ziet ze nog zelden, schoorsteenvegers, maar dat kan weleens veranderen. In verband met de hoge energieprijs is de verkoop van houtkachels, pelletkachels en brandhout deze zomer met tientallen procenten gestegen. Beeld Marcel van den Bergh/VK

‘Het kan niet zo zijn dat energiebedrijven mensen afsluiten vanwege betalingsproblemen’, verkondigde minister Jetten (Klimaat en Energie) deze week bij Op1. Daarmee deed hij een dure belofte, want de consequentie is dat het kabinet opnieuw de portemonnee moet trekken. Als energieleveranciers wanbetalende klanten niet van gas en elektriciteit mogen afsluiten, lijden ze grote verliezen. Dan zijn de winsten die sommige nu maken snel verdampt. Dus zegt de sector tegen het kabinet: allemaal leuk en aardig, maar mogen wij dan even vangen?

Koopkrachtplaatjes gaan dit jaar minder lang mee dan een softijsje in de zomerzon. Tussen oktober en juli nam de regering à raison van bijna 7 miljard euro maatregelen om burgers te beschermen tegen de stijgende gasprijzen. Een paar weken geleden stelde de coalitie met stoom en kokend water een nieuw koopkrachtreddend maatregelenpakket samen van naar verluidt minstens 15 miljard euro. De details volgen op Prinsjesdag, maar nog voor de presentatie concludeert het kabinet al dat het niet genoeg is. Voor honderdduizenden huishoudens dreigen deze winter acute betalingsproblemen, tenzij de overheid nog meer geld uittrekt voor energienoodhulp.

Dat het kabinet dit zal doen, is zeker. Het lenigen van de financiële nood onder energiearmen heeft de allerhoogste prioriteit. Volgens ingewijden komt er waarschijnlijk een noodfonds voor energieverbruikers met grote betalingsachterstanden. Hoeveel de energiesector zelf aan dat fonds zal bijdragen moet het kabinet nog uitonderhandelen, maar de verwachtingen zijn laag. Hoewel grote partijen als Vattenfall, Essent en Eneco vet op de botten hebben, geldt dat niet voor de stuk of veertig kleine leveranciers.

Om een reeks faillissementen in de sector te voorkomen, moet het kabinet waarschijnlijk een kredietlijn openen voor energiebedrijven in nood. Alleen onder die voorwaarde kunnen aanbieders gas en stroom blijven leveren aan klanten die niet betalen. De overheid neemt dan het wanbetalingsrisico over.

Noodfonds

Het kabinet moet ook beslissen welke burgers straks een beroep kunnen doen op het noodfonds, en of die mensen op volledige kwijtschelding van hun energienota kunnen rekenen. Een dilemma is het ‘morele risico’ van kwijtschelding. Calculerende burgers betalen hun energierekening misschien expres niet meer, terwijl ze dat wel kunnen. Om fraude tegen te gaan zou de Belastingdienst inkomensgegevens aan de energiebedrijven moeten verstrekken, opdat die de betalingscapaciteit van hun klanten kunnen controleren. Maar dat stuit niet alleen op privacybezwaren; daar hebben Belastingdienst en energiebedrijven ook de mankracht niet voor. Uitvoeringstechnisch is degelijke fraudebestrijding waarschijnlijk niet haalbaar, zeggen betrokkenen.

Een alternatief is dat consumenten-in-nood een coulante betalingsregeling krijgen, waarbij ze de energieschuld heel traag mogen aflossen. Ook dan moet de overheid via het noodfonds garant staan (of leningen verstrekken) voor de openstaande schulden, om te voorkomen dat energiebedrijven omvallen. Het nadeel van een betalingsregeling is dat de armste huishoudens daar waarschijnlijk niet mee geholpen zijn, omdat ze überhaupt geen hogere lasten kunnen dragen.

Prijsplafond

Voor volgend jaar overweegt het kabinet een prijsplafond in te stellen (eerder is niet uitvoerbaar). Daarvoor worden verschillende varianten bekeken. Het kabinet zou kunnen verordonneren dat energieleveranciers een maximumbedrag per kuub aardgas en kilowattuur elektriciteit bij hun klanten in rekening mogen brengen, ongeacht de marktprijs. Als de inkoopprijs van de energiebedrijven hoger is dan het bedrag dat ze mogen doorberekenen, moet de overheid het verschil vergoeden.

De overheid schrijft hiermee feitelijk een blanco cheque uit. De kosten voor de schatkist kunnen in de tientallen miljarden euro’s lopen als de gasprijs hoog blijft en deze maatregel voor alle Nederlandse huishoudens gaat gelden. Ook dit is weer een dilemma voor het kabinet: als elk huishouden compensatie krijgt, profiteren daar ook mensen van die geen hulp nodig hebben. Maar het selecteren van specifieke doelgroepen maakt elke regeling complex en minder goed uitvoerbaar.

PvdA en GroenLinks hebben een prijsplafond voorgesteld dat gerelateerd is aan het energieverbruik. In die variant betalen consumenten een laag, vast tarief voor het eerste x-aantal kuub gas en kilowattuur stroom dat ze per jaar verbruiken. Voor het verbruik daarboven betalen ze de marktprijs. In deze variant blijft er een financiële prikkel om energie te besparen, mits de overheid het verbruiksvolume dat onder het lage tarief valt niet te hoog vaststelt. Alleen: dát zou weer een probleem zijn voor arme huishoudens in een slecht geïsoleerde woning. Zij hebben een hoog energieverbruik en zouden dan deels het hoge tarief moeten betalen, terwijl welvarende huizenbezitters die flink geïnvesteerd hebben in zonnepanelen en isolatie dat niet hoeven.

De ideale oplossing bestaat niet, zoveel is inmiddels duidelijk. Het kabinet moet zich een weg banen door een woud van dilemma’s, waarbij aan elk voordeel een nadeel kleeft.