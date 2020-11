Kabinet wil verbod op messenverkoop aan jongeren na flinke toename steekincidenten

Het aantal minderjarige slachtoffers van messengeweld verdubbelde in drie jaar van 100 naar 200. Beeld Politie Zuid-Buitenveldert

Het aantal minderjarigen dat bij steekincidenten is betrokken nam de afgelopen jaren sterk toe, bleek eerder dit jaar uit politiecijfers. In 2017 ging het om 160 jongeren, in 2019 om 380. Het aantal minderjarige slachtoffers van messengeweld verdubbelde van 100 naar 200. Eind september overleed in Rozenburg nog een 17-jarige jongen na een steekpartij. Eerder die maand werden al drie tieners gearresteerd na een dodelijke steekpartij op een schoolplein in Groningen, waarbij een 19-jarige omkwam. Vlak daarvoor was een 19-jarige Rotterdammer doodgestoken op De Pier in Scheveningen, en zo gaat het lijstje nog wel even door.

‘Sinds eind vorig jaar wordt de samenleving met enige regelmaat opgeschrikt door steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn’, schrijven Grapperhaus en Dekker. ‘In alle geledingen van de maatschappij – van burgemeesters tot ouders, van jongerenwerkers en rechtshandhavers tot politici – zijn bij herhaling dringende zorgen geuit over het wapenbezit en wapengebruik onder de jeugd.’

Keukenmes gewoon te koop

Om het tij te keren komen de ministers nu met een ‘Actieplan wapens en jongeren’, waarvan het landelijk verbod op de verkoop van messen aan jongeren deel uitmaakt. Het is nu al verboden om bepaalde messen bij je te dragen, zoals stiletto’s en vlindermessen. Een keukenmes is echter gewoon te koop voor minderjarigen en daar moet het wetsvoorstel korte metten mee maken. Zolang de wet er nog niet is, overlegt het ministerie van Justitie en Veiligheid met winkelketens om de verkoop van keukenmessen en andere legale messen aan jongeren aan banden te leggen.

Het kabinet wil ook de internetverkoop van messen aan jongeren indammen. Wie online een mes wil kopen, moet eerst via de app KopieID zijn identiteitsbewijs laten zien aan de verkoper, zo wil het kabinet. Ook zet het kabinet in op kluisjescontroles op scholen, preventief fouilleren en inleveracties van steekwapens, en komen er campagnes om wapenbezit onder jongeren te ontmoedigen.