Kabinet wil vanaf 2025 verplicht zonnepanelen op grote daken

1097 zonnepanelen op het dak van kippenboerderij Kipster in Oirlo.

Ook de financieel gunstige salderingsregeling wordt minder snel afgebouwd dan eerder gepland. Huiseigenaren met zonnepanelen kunnen hiermee de opwek van hun panelen aftrekken van hun verbruik. Dankzij deze regeling en de huidige hoge stroomprijzen is de terugverdientijd van zonnepanelen veel korter, waardoor het interessant is te investeren.

De salderingsregeling zou aanvankelijk in 2023 langzaam worden afgebouwd. Het kabinet wil nu pas in 2025 beginnen. De afbouw zal daarna eerst wel iets sneller gaan en stopt in 2031.

Met het stimuleren van zon wil Jetten de aangescherpte klimaatdoelen halen. Ook moet extra zonnestroom de afhankelijkheid van fossiele energie uit Rusland verkleinen. Nederland is de laatste jaren uitgegroeid van achterblijver op het gebied van zonne-opwek tot een van de wereldwijde koplopers, mede dankzij ruimhartige subsidies.

Door nieuwe bedrijfspanden verplicht vol te leggen met zonnepanelen, hoopt het kabinet dat er minder zonnevelden gebouwd hoeven te worden op landbouwgronden. Ook komen de opwek en het verbruik van energie dichter bij elkaar te liggen, waardoor bedrijven meer van hun zelf opgewekte stroom verbruiken. Hierdoor moet de druk op het elektriciteitsnet afnemen.

Om problemen in de toekomst te voorkomen, heeft Jetten eerder besloten dat nieuwe grote zonneparken alleen aanspraak kunnen maken op subsidie als ze hun vermogen aftoppen op 50 procent van het maximum. Dankzij deze maatregel worden de grootste pieken afgevlakt, terwijl de totale opbrengst voor eigenaren op jaarbasis met slechts enkele procenten daalt. Dit komt doordat zonneparken alleen in het voorjaar en de zomer op zeer zonnige dagen hun maximale vermogen leveren.

Capaciteitsproblemen

Niettemin is het besluit omstreden, omdat het elektriciteitsnet juist kraakt onder de snelle opkomst van zonne-energie. De toevloed is op zonnige dagen nu al geregeld zo groot dat niet alle zonnestroom afgevoerd kan worden. Ook huiseigenaren ondervinden meer en meer hinder van de capaciteitsproblemen, waardoor hun panelen op zonnige dagen worden uitgeschakeld.

Netbeheerders zeggen voor het stimuleren van duurzame energie te zijn, maar keren zich tegen het voorgestelde uitstel van de salderingsregeling. ‘Op steeds meer plaatsen op het net ontstaan opstoppingen, ook in woonwijken’, aldus Huibert Baud, verantwoordelijk voor het ontwerp van het stroomnet bij Liander. ‘Wij willen daarom graag dat opgewekte stroom zo veel mogelijk achter de meter blijft.’

Dit betekent dat bedrijven en consumenten hun eigen stroom zo veel mogelijk gebruiken en niet het overbelaste net op sturen. Daarom ziet de sector liever dat thuisaccu’s worden gestimuleerd, waar overtollige stroom tijdelijk wordt opgeslagen. De salderingsregeling moet wat hen betreft juist sneller afgebouwd. ‘In feite stimuleer je met deze regeling nu dat consumenten zich aansluiten in de file op het stroomnet’, zegt Baud, die benadrukt de plannen nog niet in detail te kennen. Netbeheerders zeggen dat de problemen in 2025 niet opgelost zijn.

Door de nieuwe kabinetsmaatregelen zal de groei van zonnestroom nog harder gaan. ‘We zijn voorstander, maar onze uitbreidingsplannen zijn er niet op toegerust, zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt.’