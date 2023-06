Kabinet wil vaart maken met afspraken over migratie

De gezondheidszorg voor asielzoekers is onder de maat, waarschuwt een grote groep zorgverleners in een brandbrief aan staatssecretarissen Van der Burg (Asiel) en Van Ooijen (Volksgezondheid). Vooral zwangere vrouwen en kinderen zouden serieuze risico’s lopen

Door de vele verplaatsingen van asielzoekers tussen noodopvanglocaties zien zorgverleners mensen die zorg nodig hebben over het hoofd. Bovendien raken hierbij medische dossiers kwijt of worden ze te laat doorgestuurd. Zo beschrijft de brief de casus van een 5 jaar oud meisje met een ‘complexe zorgbehoefte’, dat drie keer in drie maanden tijd werd verplaatst en daarbij buiten beeld bleef van zorgverleners. ‘Uiteindelijk wordt zij met spoed opgenomen in het ziekenhuis in verband met een diepe bloedarmoede en ernstige ondervoeding.’

Bovendien verlopen behandelingen voor psychische problemen niet goed door overprikkeling op de opvangplekken, als gevolg van een gebrek aan privacy en nachtrust. ‘Wij kunnen in de huidige situatie niet de zorg bieden die voldoet aan de minimumeisen’, staat in de brief.

De brief is opgesteld door verschillende vakverenigingen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Landelijke Huisartsen Vereniging, en door onderzoeksgroepen van universitaire ziekenhuizen. Ze vragen het kabinet onder meer een centrale zorginstantie in te richten die knelpunten kan identificeren en aanpakken. Ook hopen ze op extra geld voor medische screening van asielzoekers en roepen ze op het aantal verhuizingen van asielzoekers te beperken.

