Kabinet wil uitstoot houtkachels verminderen

Rook uit de schoorsteen van een huisje in het bos. Beeld ANP XTRA

Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) dinsdag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Houtrook en houtstook blijven de gemoederen van veel mensen bezighouden’, zo begint de D66-bewindsvrouw het schrijven. ‘Ongeveer een op de vijf huishoudens heeft een open haard of een kachel en de eigenaren associëren houtstook met gezelligheid. Tegelijkertijd geeft ongeveer de helft van de mensen aan weleens last te hebben van houtrook van kachels of vuurkorven.’

Volgens het RIVM is fijnstof afkomstig van houtverbranding net zo schadelijk als fijnstof uit andere verbrandingsbronnen, zoals het verkeer. Daarom is het raadzaam om de emissies van houtkachels te verminderen. ‘Een categorisch verbod van houtstook – zoals sommige mensen willen – is wat mij betreft niet aan de orde’, aldus Van Veldhoven. ‘Wel wil ik mij inzetten om de belangrijkste gezondheidseffecten te beperken.’

Zo worden de verscherpte emissie-eisen voor nieuw verkochte houtkachels, die formeel in 2022 in werking treden, al volgend jaar ingevoerd, twee jaar eerder dan gepland. België en Duitsland kennen al strengere eisen, en de staatssecretaris wil voorkomen dat kachels die niet aan die eisen voldoen, op de Nederlandse markt worden gedumpt.

Ook komt er betere voorlichting over de schadelijke gezondheidseffecten van houtrook. Vooral bij het gebruik van nat hout of weersomstandigheden waardoor de rook blijft hangen ‘kunnen de concentraties fijnstof lokaal erg hoog worden’. Daarom is in samenwerking met de gemeente Nijmegen de stookwijzer ontwikkeld, die op postcodeniveau aangeeft of het op basis van lokale luchtkwaliteit en windkracht aan te raden is om te stoken of niet.

Het KNMI en het RIVM zijn bezig om ‘een stookalert op te zetten’. Het is de bedoeling om dat ‘alert’ met ingang van het komende stookseizoen operationeel te hebben. Ook komt er een protocol waarmee gemeenten overlast door houtkachels kunnen aanpakken en wordt onderzocht of het nog wenselijk is subsidie op pelletkachels te geven.