Kabinet wil uitbreiding vuurwerkverbod: ‘We kunnen niet op deze voet door’

Een klant laadt zijn auto vol tijdens de eerste dag van de vuurwerkverkoop. Nederlanders trekken de grens over om vuurwerk in te kopen in Duitsland, waar het doorgaans goedkoper is. Beeld ANP

‘Deze jaarwisseling is voor veel mensen niet het feest geworden wat het moet zijn’, zei Grapperhaus na afloop van de ministerraad. ‘Geweld, letsel, het oneigenlijke gebruik van vuurwerk, brandstichting, vernielingen... Het zijn echt groepen mensen die er een wildwest-puinhoop van hebben gemaakt.’

Grapperhaus gaat ook 'faciliterende maatregelen’ treffen zodat de politie beter kan handhaven in de Nieuwjaarsnacht. Daarnaast wil hij samen met minister Dekker (Rechtsbescherming) vaart zetten achter het wetsvoorstel dat het opleggen van taakstraffen moet verbieden bij geweld tegen hulpverleners.

Het is de bedoeling dat al bij de volgende jaarwisseling de bredere vuurwerkban van kracht is. Grapperhaus wil zijn pakket aan maatregelen daarom nog voor de voorjaarsvakantie naar de Tweede Kamer sturen.

Geen totaalverbod

Voor de grootste regeringspartijen VVD en CDA betekent het besluit een behoorlijke omslag in het denken. De liberale VVD huldigde lang het standpunt dat het recht op vuurwerkplezier niet belemmerd moest worden door al te veel overheidsbemoeienis.

Partijleider en minister-president Rutte vindt dat dit standpunt inmiddels niet meer overeind kan blijven. ‘Het is een moeilijke afweging’, zei hij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. ‘Heel veel mensen gaan naar buiten, steken wat vuurwerk af, ruimen de rotzooi op en hechten erg aan deze mooie traditie. Ik snap dat mensen dit belangrijk vinden. Ik heb het vroeger ook gedaan. En toch moeten we kijken hoe we hiermee verder gaan. Het kan niet blijven bij het verbod dat we eerder al aankondigden op de zwaarste soorten vuurwerk.’

De komende weken gaan de betrokken ministers in gesprek met burgemeesters, de politie en deskundigen over de gewenste aanpak. Rutte beklemtoonde vrijdag dat een totaalverbod op consumentenvuurwerk ‘onwaarschijnlijk’ is. ‘Dat is een te verre inperking. En ik denk niet dat het nodig is.’ Daarmee laat hij de mogelijkheid open dat sierpotten en fonteinen wel in de winkels blijven liggen.

Meer incidenten

Uit het verslag dat de politie opmaakte van de jaarwisseling blijkt dat er ruim 9300 incidenten plaatsvonden, waaronder branden en ontploffingen, geweld tegen hulpverleners en vernielingen. Dat zijn er 400 meer dan het jaar ervoor. In een derde van alle incidenten speelde vuurwerk een hoofdrol. Het werkelijke aantal incidenten zou nog hoger liggen: volgens de politie melden agenten kleinere vergrijpen niet altijd omdat ze denken dat het geweld ‘erbij hoort’ met Oud en Nieuw. Wel daalde het aantal aanhoudingen licht.

In Oost-Nederland waren de agenten het drukst: Overijssel en Gelderland telden ruim 1600 incidenten per politie-eenheid. In Amsterdam was het relatief het kalmst met 302 incidenten per eenheid.