Kabinet wil speciale sobere opvanglocatie met verscherpt toezicht voor kansloze asielzoekers

Eric van der Burg, staatssecretaris Asiel en Migratie. Beeld ANP

Maar de plannen voor deze zogenoemde procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) moeten nog wel verder worden uitgewerkt, schrijft Van den Burg aan de Tweede Kamer. Wel is hij ‘concreet in gesprek voor een potentiële locatie’.

In een PBL zal sprake zijn van ‘verscherpt toezicht, sober ingerichte kamers, frequente kamercontroles en middelen worden waar mogelijk verstrekt in natura’. Ook moeten asielzoekers steeds beschikbaar zijn voor de procedure. Met dat laatste moet volgens de staatssecretaris voorkomen worden ‘dat vreemdelingen een efficiënte behandeling van de asielaanvraag bemoeilijken door bijvoorbeeld niet te verschijnen op de dag dat zij een asielgehoor of een vertrekgesprek hebben’.

Naast asielzoekers uit veilige landen is de PBL ook bedoeld voor asielzoekers die al elders in de EU asiel hebben gekregen en asielzoekers die in een ander EU-land asiel moeten aanvragen, omdat ze daar zijn aangekomen. Voor deze groepen zijn snellere procedures mogelijk.

Van der Burg komt met meer maatregelen. Hij wil vaker inzetten op vreemdelingenbewaring tijdens de asielprocedure. Ook komt hij nog voor het reces - dat eind volgende week begint - met een wetsvoorstel om uitgeprocedeerde asielzoekers ongewenst te verklaren.

Vroegtijdig in beeld

Verder begint een proef bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om overlastgevers vroegtijdig in beeld te krijgen. Ook komt er een team dat locaties gaat ondersteunen waar in korte tijd meerdere incidenten gebeuren. In het azc in Budel ging het dit jaar meerdere keren mis en vonden onder meer steekpartijen plaats.

Het COA meldde deze week nog dat een relatief kleine groep verantwoordelijk is voor de huidige overlast. In februari van dit jaar bleek dat het vooral gaat om asielzoekers uit Marokko en in mindere mate Tunesië zonder kans op een verblijfsvergunning. Zij komen uit landen die door Nederland als 'veilig’ worden aangemerkt, waardoor hun asielaanvraag bij voorbaat weinig kans maakt.