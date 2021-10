Kabinet wil scherpere handhaving, maar worstelt nog met andere maatregelen

Demissionair premier Mark Rutte arriveert in het Catshuis voor overleg over de huidige virussituatie. Beeld ANP / Robin Utrecht

De betrokken bewindspersonen overlegden vrijdag in het Catshuis over het weer oplopend aantal besmettingen, maar daarbij zouden nog geen definitieve besluiten zijn gevallen. Wel is duidelijk dat het kabinet hoe dan ook gaat aandringen op een scherpere handhaving van de huidige regels. Uit recente onderzoeken blijkt bij 1 op 3 bezoeken aan de horeca geen coronacheck plaatsvindt. Veel gemeentes zetten alleen handhavers in als er meldingen over overtredingen binnenkomen.

Volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) laat de naleving nog te wensen over. ‘Op een aantal plaatsen mag het echt beter’, aldus Grapperhaus. Hij praat samen met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag met de burgemeesters verder. D66-Kamerlid Jan Paternotte wil een vertegenwoordiging van de burgemeesters op het matje roepen in de Tweede Kamer. Hij stoort zich aan de vrijblijvendheid die sommige gemeenten er in de handhaving op nahouden. Burgemeester Femke Halsema (Amsterdam) en burgemeester Jan van Zanen (Den Haag) kondigden aan terughoudend te zijn met de handhaving.

Coronapas ook bij amateursport

De handhaving krijgt daarom naar verwachting volgende week dinsdag bij het aankondigen van de nieuwe maatregelen extra aandacht. Dat is ook van belang, omdat het kabinet overweegt de coronapas breder door te voeren. Volgens de huidige wetgeving zou het toegangsbewijs ook nog ingezet kunnen worden bij amateursportwedstrijden, fitnessclubs en zwembaden. Op dit moment wordt daar nog geen QR-code gevraagd.

Het kabinet zal bovendien weer gaan adviseren om thuis te werken. Ook wordt mogelijk het gebruik van mondkapjes in publieke ruimtes en het bewaren van 1,5 meter afstand weer aangeraden – zonder dat het verplicht is.

Ook binnen het kabinet bestaat er twijfel of beperkte aanscherpingen voldoende zullen zijn om de druk op ziekenhuizen weg te nemen. De laatste weken neemt het aantal patiënten op de verpleeg- en de ic-afdeling weer snel toe. Daardoor dreigt de zorg opnieuw in de knel te komen. Vrijdag lagen er voor het eerst sinds 5 juni meer dan 1.000 coronapatiënten in de ziekenhuizen en telde het RIVM voor de derde dag op rij meer dan 7.000 positieve coronatesten.

Om die trend te breken, zijn mogelijk zwaardere maatregelen nodig, maar die liggen allemaal gevoelig. In andere landen kunnen werknemers nu aan hun personeel vragen om een QR-pas te laten zien voordat ze aan het werk mogen. Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vindt dat ook voor Nederland een serieuze optie – zeker voor de zorg – maar daarvoor is een wetswijziging nodig. In de Tweede Kamer bestaat er veel scepsis.

Nachtleven

Dat geldt ook voor de invoering van de zogenoemde 2G-systematiek: in dat geval mogen alleen gevaccineerden of mensen met antistoffen naar binnen bij bijvoorbeeld een nachtclub. Ongevaccineerden worden dan buitengesloten. In Duitsland wordt die methode nu toegepast, waardoor het nachtleven daar wel weer is geopend. In Nederland moeten disco’s en andere avondhoreca nu om twaalf uur dicht en zelfs dat vindt het OMT nog te ver gaan.

Ook voor de 2G-methode is een wetwijziging nodig, wat enkele weken zou vergen. Voor het eerst speelt daarbij mee dat het demissionaire kabinet niet meer bij voorbaat kan rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. De invoering van het huidige coronatoegangsbewijs kwam in september tot stand met een minimale meerderheid, dankzij de coulance van oppositiepartij PvdA. ChristenUnie, GroenLinks en ook SP – die voorheen het kabinetsbeleid vaak steunden – haakten af.

Het is de vraag of het kabinet nu de ruimte van de Kamer krijgt om nieuwe wetgeving alvast uit te werken voor het geval het aantal besmettingen verder blijft oplopen. Als de nood aan de man is, moeten er instrumenten klaarstaan om in te zetten tegen de pandemie, zo is de gedachte.

Het kabinet is in overleg met fracties in de Tweede Kamer om te kijken wat er mogelijk is. De hoop is dat sceptische partijen als GroenLinks, PvdA en ChristenUnie toch bereid zijn om nieuwe wetgeving te steunen, ook omdat de alternatieven nog minder aantrekkelijk zijn. Dan zou de sluiting van horeca weer in beeld kunnen komen, en zelfs de invoering van lokale lockdowns.