Kabinet wil samenleving in drie stappen open gooien: dit zijn de versoepelingen

De sluitingstijd van de horeca gaat naar 1 uur 's nachts, anderhalve meter afstand bewaren is niet meer nodig.

Het kabinet versoepelt per direct het thuiswerkadvies. Dat wordt: ‘werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor’. Ook het advies om thuis niet meer dan vier gasten per dag te ontvangen vervalt per direct.

Stap één

Vanaf vrijdag 18 februari wordt de verplichte sluitingstijd voor de horeca en cultuursector opgerekt naar 1 uur ’s nachts. Op locaties met minder dan 500 bezoekers hoeft men bovendien geen mondkapje meer te dragen, geen anderhalve meter afstand meer te houden, en zijn vaste zitplaatsen niet meer verplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor veel horecazaken, maar ook voor kleinere theaters en bioscopen.

Voor evenementen met meer dan 500 personen blijft een vaste zitplaats en mondkapje wel verplicht. Dat geldt bijvoorbeeld voor voetbalstadions, die dus onder voorwaarden weer vol mogen.

Het kabinet sleutelt ook aan de isolatieduur voor besmette personen. Zij mogen vijf dagen na hun besmetting weer naar buiten, mits ze 24 uur klachtenvrij zijn. Voorheen was dat zeven dagen.

Stap twee

Een week later, op vrijdag 25 februari, wil het kabinet nog verder gaan met versoepelingen. Vanaf dan gelden weer de normale openingstijden voor de horeca en cultuursector, en is er geen maximaal aantal bezoekers meer. Ook anderhalve meter afstand houden is volgens het kabinet dan niet meer nodig. Een mondkapje is vanaf die dag alleen nog verplicht in het openbaar vervoer en op luchthavens.

Voor evenementen tot 500 bezoekers vervalt bovendien de coronapas en de plicht om een vaste zitplaats te regelen. Hetzelfde geldt voor grotere evenementen buiten. Dat betekent dat nachtclubs weer open kunnen en festivals door kunnen gaan.

Op binnenlocaties met meer dan 500 bezoekers gaat een 1G-beleid gelden: alle gasten moeten aan de deur laten zien dat ze recent negatief zijn getest. Dat geldt niet voor doorstroomlocaties, zoals beurzen en congressen.

De laatste maatregelen

Daarmee blijven er na 25 februari in feite dus nog maar drie maatregelen over: de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en op luchthavens, het testen voor toegang bij grote evenementen binnen, en het thuiswerkadvies. Het kabinet beoordeelt op 15 maart of die maatregelen dan nog noodzakelijk zijn.

Ten slotte wil het kabinet de reisbeperkingen afschaffen. De coronasituatie in een land wordt dus niet meer doorslaggevend voor het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse zaken. Daarmee moeten reizen buiten Europa op korte termijn weer mogelijk worden. Per 25 februari vervalt bovendien de quarantaineplicht bij terugkomst in Nederland.