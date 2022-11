Kabinet wil recht op eerste koop van stikstofruimte om bouw en boeren zonder vergunning te helpen

Minister Christianne van der Wal (Stikstof) op weg naar de ministerraad. Beeld DANIEL ROSENTHAL/ deVolkskrant

Op die manier wil het kabinet zelf de controle houden over de verdeling van de schaarse stikstofruimte, die belangrijk is om grote bouwprojecten door te laten gaan. Nu is vaak nog onduidelijk wie als eerste de stikstofruimte mag opkopen waardoor er strijd ontstaat tussen verschillende partijen. Zo voelde de provincie Gelderland zich eerder deze maand gepasseerd toen bleek dat Rijkswaterstaat boeren had uitgekocht om ruimte te creëren voor de verbreding van snelweg A27. De provincie had de ruimte liever zelf gebruikt.

Met het recht op eerste koop wil het kabinet in de toekomst voorkomen dat overheidsorganisaties en andere partijen op deze manier met elkaar concurreren en regie houden in het landelijk gebied. Ook wil het kabinet een recht op eerste koop van landbouwgrond. Een boer die zijn grond wil verkopen, moet die dan eerst aan de overheid aanbieden.

De nieuwe regels rond de inkoop zijn mogelijk slecht nieuws voor grote projectontwikkelaars en bedrijven die te maken hebben met de stikstofproblematiek, zoals Schiphol. Zij kunnen pas een bod doen op de stikstofruimte als de overheid geen interesse heeft, waardoor hun mogelijkheden hoogstwaarschijnlijk slinken.

De maatregelen staan in een brief waarin minister Van der Wal reageert op het recente Porthos-arrest, waarmee de Raad van State de vrijstelling voor stikstofuitstoot van grote projecten ongeldig verklaarde. Pas als er aanzienlijk minder stikstof in natuurgebieden terecht komt, is er weer stikstofruimte voor de bouw en andere doeleinden.

Ruim boven 100 procent van de waarde

Er is Van der Wal daardoor veel aan gelegen om een snelle daling van de stikstofuitstoot te bewerkstelligen. Dat wil ze onder andere bereiken met een ruimhartige uitkoopregeling voor agrarische piekbelasters, een maatregel die dinsdag al uitlekte. Het kabinet gaat hen benaderen met een bod van ‘ruim boven 100 procent’ van de waarde van hun bedrijf om te stoppen.

Eind januari komt de overheid met de criteria waaraan geïnteresseerde boeren moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling. Piekbelasters in de landbouw die toch door willen gaan, krijgen nieuwe mogelijkheden om hun stikstofuitstoot door middel van innovatie en extensivering te reduceren. Ook wil Van der Wal de vergunningen van piekbelasters in de industrie aanscherpen en met hen om tafel over hoe ze hun uitstoot naar beneden kunnen brengen.

De overheid richt zich met de uitkoopregeling specifiek op bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van gevoelige natuurgebieden. Op die manier moet er ruimte worden gecreëerd voor de PAS-melders, bedrijven die sinds de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid buiten hun schuld om zonder geldige vergunning werken. De overheid zal de regeling volgend najaar evalueren. Als het niet lukt om genoeg reductie voor elkaar te krijgen, zo schrijft Van der Wal, ‘dan moeten we, met pijn in het hart, met een gerichte groep het gesprek aan waarbij verplichtend instrumentarium indien nodig zal worden ingezet’.

Om de stikstofuitstoot op de langere termijn te beperken komt Van der Wal met nog meer maatregelen. Zo moeten ondernemers die een uitbreiding van de stikstofuitstoot in een deel van hun bedrijf willen compenseren met minder uitstoot elders op hun bedrijf (zogeheten intern salderen) daar voortaan een vergunning voor aanvragen. Ook gaat Van der Wal het moeilijker maken voor bedrijven met zogeheten ‘latente ruimte’ om uit te breiden. Dat zijn bedrijven die minder stikstof uitstoten dan hun natuurvergunning toestaat. Door natuurvergunningen vaker te actualiseren op basis van de daadwerkelijke uitstoot zullen ook die bedrijven voor elke uitbreiding vooraf toestemming moeten vragen.

Maatregelen tegen droogte

Het kabinet kwam vrijdag ook met nieuwe plannen over de waterhuishouding in Nederland. Mark Harbers, minister voor Infrastructuur en Waterstaat, wil zoals verwacht het grondwaterpeil verhogen met mogelijk 10 tot 50 centimeter om de uitdroging van de bodem tegen te gaan. Het plan lekte woensdag al uit. Daarnaast staat Harbers toe dat het waterpeil in het IJsselmeer meer fluctueert. Zo mag het peil in de winter hoger en in de zomer lager uitvallen, op die manier kan het IJsselmeer beter functioneren als ‘nationale regenton’ om het land in periodes van droogte van water te voorzien.

De minister wil ook een maximale temperatuur van 25 graden voor geloosd koelwater in grote rivieren. Op die manier moet de opwarming van het rivierwater, die gevolgen kan hebben voor flora en fauna in het water, worden beperkt.