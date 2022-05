Kabinet wil overvol Ter Apel ontlasten met tijdelijke opvangplekken, ‘gesleep met mensen’ moet eindigen

Asielzoekers worden van het overvolle azc in Ter Apel met een bus naar een andere opvangplek gebracht. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zei dinsdag ‘zeer blij’ te zijn met tijdelijke plekken voor asielzoekers. Het is al maanden te vol in Ter Apel. Vanwege een tekort aan slaapplaatsen en moeizaam vervoer naar andere locaties leverde dat grote problemen op rond de centrale opvanglocatie in de provincie Groningen. De 25 veiligheidsregio’s gaan nu elk 150 tijdelijke plaatsen inrichten. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) zei te hopen dat met de nieuwe maatregel ‘we niet meer dat gesleep met mensen hebben en we ervoor zorgen dat er een overloop is voor Ter Apel’.

Intussen voerde een aantal bewindslieden dinsdagochtend opnieuw overleg over de mogelijkheid locaties van het Rijksvastgoedbedrijf geschikt te maken voor structurele opvang van asielzoekers. Dat moet wat lucht bieden voor de reguliere asielcentra (azc’s), die ook propvol zitten. Meer dan tienduizend statushouders kunnen niet doorstromen door de krapte op de woningmarkt. Bovendien zijn veel azc’s gevestigd op tijdelijke locaties, wat op de lange termijn opnieuw tot problemen kan leiden.

Het COA heeft een voorkeur voor opvang in gebouwen die langere tijd plaats bieden aan enkele honderden asielzoekers. Dat maakt het mogelijk te investeren in extra voorzieningen, zoals sportaccommodaties en andere gemeenschappelijke ruimten. Ook het draagvlak onder de lokale bevolking is doorgaans groter bij structurele opvang in een gemeente.

Twaalf locaties

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) zei vrijdag dat het kabinet twaalf locaties van in totaal 100 duizend vierkante meter op het oog heeft, maar dat er ‘nog puntjes op de i’ moesten worden gezet. Volgens Van der Burg hielden die vooral in dat eerst de burgemeesters moesten worden geïnformeerd. Onduidelijk bleef of ook zonder instemming van een gemeenteraad het kabinet zal overgaan tot het inrichten van een locatie van het Rijksvastgoed tot azc.

‘We zijn er nog niet met elkaar uit, dus we komen hier nog op terug’, zei Van der Burg. ‘Wat voor constructie er ook komt, we gaan altijd eerst aan de burgemeester vertellen wat we van plan zijn, zodat de gemeente de mensen in de omgeving kan inlichten. We kijken of we het samen kunnen doen.’ Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid komt er mogelijk na de ministerraad, die deze week vanwege Hemelvaart al op woensdag plaatsvindt, meer duidelijkheid.

Het ontbreekt Van der Burg aan dwangmiddelen. Een ‘aanwijzing’ aan gemeenten, zoals zijn voorganger Ankie Broekers-Knol eind december probeerde te geven, bleek juridisch niet houdbaar.

Dwingende wetgeving

Het kabinet bereidt wel wetgeving voor die gemeenten kan dwingen hun aandeel te nemen in de asielopvang. Dat gebeurt op verzoek van het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s zijn vertegenwoordigd. Maar een wetsvoorstel wordt op zijn vroegst vlak voor het zomerreces verwacht en moet dan nog door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Op de korte termijn biedt dat geen uitweg uit de asielcrisis.

Een andere oplossing schuilt in het beschikbaar maken van bedden die zijn klaargezet voor Oekraïense vluchtelingen, maar die nog niet worden gebruikt – inmiddels is zelfs al sprake van terugkerende Oekraïners. Van der Burg voert ook gesprekken over het openen van een tweede aanmeldcentrum in een nog onbekende gemeente.