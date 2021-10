Kabinet wil nu niet oordelen over verlenging coronatoegangsbewijs, maar wanneer dan wel?

Beveiligers van Café Plein in Rotterdam controleren de coronatoegangsbewijzen van cafébezoekers. Beeld ANP

In de debatten over de corona-toegangsbewijzen is het nu al weken een belangrijke vraag: hoelang blijft de maatregel – waar een substantieel deel van de Tweede Kamer tegen is – van kracht? Voorlopig in elk geval nog wel, liet demissionair minister De Jonge vrijdag weten in de marge van de wekelijkse ministerraad. Vrijdagochtend berichtte De Telegraaf op basis van informatie van ingewijden dat de regering het onder de huidige omstandigheden niet aandurft de coronapas af te schaffen. De druk op de ziekenhuizen zou nog te groot zijn. De Jonge zelf zei vrijdag dat hij het zeker nog een paar weken wil aankijken.

Halverwege september werd in de Tweede Kamer het debat gevoerd over het instellen van de coronapas. De wet werd met een kleine meerderheid aangenomen dankzij de PvdA. Ook partijen die het coronabeleid doorgaans steunen, haakten dit keer af. De ChristenUnie vond het invoeren van het toegangsbewijs een vorm van drang, terwijl GroenLinks vooral moeite had met de beperkte toegankelijkheid van het Testen voor Toegang-stelsel. Een negatief testbewijs zou een gelijkwaardig alternatief moeten zijn voor een vaccinatiebewijs. ‘Zelfs ik moet een halfuur op de fiets voordat ik bij de dichtstbijzijnde testlocatie ben. Het testen is dus niet heel laagdrempelig’, zei Lisa Westerveld (GroenLinks).

Ook hebben veel fracties moeite met het ‘open einde’ van de regeling: wanneer trekt het kabinet de pas weer in? De Jonge en premier Rutte waren aanvankelijk zeer terughoudend in het noemen van de maatstaven. Wel vinden ze dat de maatregel zo tijdelijk mogelijk moet zijn. De Jonge: ‘Zodra je er vanaf kunt, moet je er vanaf.’

Later werd dat concreter. Het kabinet kijk niet naar de besmettingscijfers als indicator, maar naar de ic- en ziekenhuisopnamen. De afschaffing van de coronapas wordt voor het kabinet een optie wanneer er per dag minder dan 10 ic-opnamen zijn, en er minder dan 40 mensen met corona op de verpleegafdelingen worden opgenomen.

Streefcijfer in zicht, maar...

Op dit moment zijn dat er respectievelijk 11 en 41. Daarmee is het streefcijfer in zicht, maar er is één complicatie: sinds enkele dagen wordt het weer drukker in de ziekenhuizen. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 365 nieuwe opnamen – het hoogste niveau in meer dan twee weken tijd.

Het effect van de versoepelingen van eind september begint langzaam zichtbaar te worden, aldus De Jonge. ‘We hebben een tijdlang een daling gezien, daarna stabilisatie. Maar de eerste signalen dat de verspreiding van het virus toch weer sterker is, zien we nu.’

Hij wil de komende weken gebruiken om een analyse van de situatie te maken. Dit weekeinde komen de experts van het Outbreak Management Team (OMT) met de ‘eerste duiding’ van het effect van de versoepelingen. In de eerste week van november volgt dan het OMT-advies, op basis waarvan het kabinet vermoedelijk op 5 november de knoop doorhakt.