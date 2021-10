Kabinet wil nog 2.100 Afghanen naar Nederland brengen

Afghaanse passagiers gaan eind augustus aan boord van een Amerikaans militair vliegtuig. Het lukte Nederland niet om massaal mensen te evacueren. Het kabinet hoopt er nu nog 2.100 naar Nederland te halen. Beeld AP

Dat schrijven de betrokken bewindslieden in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft criteria afgesproken om de groep af te bakenen. Wat betreft ontwikkelingsmedewerkers (en hun kerngezinnen) gaat het om mensen die vanaf 2018 tenminste een jaar hebben gewerkt voor een door het rijk gefinancierd project op het gebied van sociale vooruitgang, vrede en veiligheid of duurzame ontwikkeling. Ook moeten zij in een ‘publieke, zichtbare functie’ hebben gewerkt. Volgens het kabinet gaat het om ongeveer 800 mensen.

Voor oud-medewerkers van defensie en Eupol en hun kerngezinnen geldt ook dat ze tenminste een jaar ‘substantiële werkzaamheden’ hebben verricht. Het kabinet rekent ook mensen mee die voor 2018 voor een van beide organisaties werkten. Het gaat om ‘een afgebakende groep’ van circa 500 mensen.

Motie Belhaj

Voor andere Afghanen die vallen onder de motie-Belhaj wordt het moeilijker om nog aanspraak te maken op de regeling, zo valt uit de brief op te maken. Het kabinet wil wel een ‘extra inspanning’ leveren voor (fixers van) journalisten en mensenrechtenverdedigers die in een publieke functie hebben gewerkt en daardoor kwetsbaar zijn, maar ‘deze groep is lastiger af te bakenen’.

Bijvoorbeeld omdat ze ook voor andere internationale media of organisaties werkten. Voor hen ‘en de resterende mensen uit deze categorieën’ (vallend onder de motie-Belhaj, red.) wil het kabinet ‘in internationaal kader, samen met andere EU-landen, iets doen’.

dit bericht wordt aangevuld