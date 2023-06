Kabinet wil necrofilie strafbaar stellen. Geen ‘beschadiging’ meer, maar een ‘zedendelict’

In 2021 beschreef de Volkskrant een misbruikzaak in het mortuarium en kwamen de problemen rond de gebrekkige wetgeving aan het licht. Beeld Getty Images

Ook het beschadigen van het lichaam van een overleden persoon en het maken van seksuele afbeeldingen van een lijk worden strafbaar als zelfstandige delicten, schrijven de ministers. Met de wetgeving willen de ministers een duidelijk signaal afgeven ‘dat dit gedrag, maar ook andere zeer ingrijpende vormen van (fysieke) lijkschennis niet geaccepteerd zijn in onze samenleving’, stellen ze. ‘Het leed dat nabestaanden hiermee kan worden aangedaan, is groot.’

In de rechtspraak zijn meerdere gevallen bekend van daders die een slachtoffer na hun dood seksueel misbruikten, maar die niet konden worden veroordeeld voor verkrachting. Een lijk wordt volgens de huidige wet gezien als een voorwerp, en niet als een persoon. Seksuele handelingen met een overledene zijn daardoor alleen via een omweg te vervolgen: door ze te bestempelen als ‘beschadiging’. Maar daar is lang niet altijd sprake van. Bovendien zijn de maximumstraffen hiervoor relatief laag.

‘Ethisch onaanvaardbaar’

De problemen rond de gebrekkige wetgeving kwamen aan het licht, nadat de Volkskrant begin 2021 de zaak beschreef van een 18-jarige man die eerder een 76-jarige overleden vrouw had misbruikt in het mortuarium. De drie dochters van de vrouw ontdekten bij het bezoeken van hun moeder wat er was gebeurd. De recherche vond de man bijna een jaar later via dna-onderzoek. Hoewel hij uiteindelijk bekende, kon hij niet worden veroordeeld. Ook kon hij daardoor niet gedwongen worden behandeld voor een eventuele seksuele stoornis.

De familie van de 76-jarige vrouw stuurde destijds een brief aan toenmalig minister Grapperhaus van Justitie, met de vraag om de wet aan te passen voor toekomstige slachtoffers. Grapperhaus weigerde dit echter, omdat dit volgens hem ‘niet opportuun’ zou zijn. De alternatieve wegen om daders te straffen, waren volgens hem voldoende. Een brief aan de top van het Openbaar Ministerie door de plaatselijke hoofdofficier, die naar eigen zeggen de ‘enorme impact’ van de zaak op de familie zag, had geen effect.

Op de kwestie kwam forse kritiek van wetenschappers. ‘Ik ken weinig delicten waarvan ik vind dat ze nog moeten worden opgenomen in het wetboek van strafrecht’, zei hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht Wilma Duijst van de Universiteit Maastricht. ‘Maar hiervan zeg ik: doen. Zet dit recht. Dit is ethisch onaanvaardbaar.’ Na Kamervragen ging minister Grapperhaus vervolgens alsnog overstag en vroeg hij onderzoeksinstituut WODC naar de kwestie te kijken. De Tweede Kamer nam ondertussen een motie aan om necrofilie strafbaar te stellen.

Aparte strafbaarstelling

Het WODC concludeerde dat het Nederlands recht sterk achterloopt op dit gebied en dat dit moet worden aangepast. Boven alles geldt dat necrofilie in essentie geen beschadiging is, zei de hoofdonderzoeker tegen de Volkskrant. ‘Dit is een zedendelict.’ Zo is necrofilie in veel omringende landen al wél strafbaar.

Ook de ministers erkennen dit nu. ‘Met een aparte strafbaarstelling van seksuele gedragingen met lijken beogen wij recht te doen’, aldus de ministers.

De familie van de 76-jarige vrouw zegt dankbaar en trots te zijn dat de wet zal worden aangepast. ‘Ons lange wachten wordt beloond. Het gevoel van onmacht, boosheid en frustratie verdwijnt iets meer naar de achtergrond.’ Ze zeggen nu ruimte te hebben om het verlies van hun moeder en de gebeurtenissen daaromheen te verwerken.