Kabinet wil lockdown van drie weken: horeca en winkels om 19.00 uur dicht

De premier nadat hij donderdagavond het Catshuis heeft verlaten. Beeld ANP

De bedoeling is dat iedereen weer thuis gaat werken, tenzij dat echt geen optie is. Ook wordt het 2G-beleid, waarbij een negatief testbewijs niet langer voldoende is voor een geldige QR-code, vanaf nu voorbereid om binnenkort in te kunnen voeren. Wat er met de bioscopen en de theaters gebeurt, is nog niet duidelijk: waarschijnlijk blijven ze open, wel met restricties. Wedstrijden in het profvoetbal worden voorlopig waarschijnlijk weer een tijdje zonder publiek gespeeld.

Dat melden bronnen in Den Haag na het Catshuis-beraad dat donderdagavond urenlang duurde. De definitieve maatregelen worden vandaag verder uitgewerkt, onder meer in overleg met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Ingewijden benadrukken dat er vrijdag nog dingen kunnen veranderen. De uiteindelijke beslissingen worden vrijdagavond bekend gemaakt, waarna ze zaterdagavond om 19.00 uur van kracht worden. Het overkoepelende doel van de maatregelen is vooral het beperken van de groepsvorming en de reisbewegingen, zoals in het voorjaar van 2020 en de winter van 2021.

De meest betrokken ministers kwamen donderdag tot twee maal toe bij elkaar in het Catshuis om zich te buigen over het jongste advies van het Outbreak Management Team (OMT). Dat adviseert zwaar in te grijpen, met opnieuw vrijheidsbeperkingen waarvan Nederland afscheid dacht te hebben genomen.

Binnen het kabinet was donderdag urenlang onenigheid over de te nemen maatregelen. Met een dagrecord aan positieve coronatests is er wel het besef dat de situatie ernstig genoeg is voor forse maatregelen. Bronnen rond de ministerraad noemen de situatie ingewikkeld. Meerdere bewindspersonen vrezen de gevolgen voor de sectoren waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Opnieuw de theaters dichtgooien, voetballen zonder publiek en beperkingen voor de horeca liggen gevoelig. ‘Het zou ook dom zijn om horeca eerder te laten sluiten, als je bedenkt dat mensen dan privé meer samenkomen’, aldus de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Robèr Willemsen. De Vereniging Vrije Theater Producenten vreest een financiële nekslag voor de sector en ook de bij de KNVB is er weinig begrip voor een eventueel evenementenverbod waarbij toeschouwers niet meer het stadion in kunnen.

Gevoelig

Ook in het Catshuis heeft men de reacties gezien op het uitgelekte OMT-advies. Ingewijden spreken van een lastige afweging, want hoe leg je het een getroffen sector uit als voor een andere sector wél is afgeweken van het advies van de experts? Accepteert de cultuursector sluiting als voetbal met publiek wél mag doorgaan? En voor welke sectoren moeten er weer steunpakketten worden opgetuigd? Hierover is donderdagvond nog geen duidelijkheid gekomen.

Ook de vraag hoe het verder moet ná het pakket voor de komende twee weken ligt moeilijk in het kabinet. Het OMT adviseert te heropenen met een aangescherpt coronatoegangsbewijs, dat op sommige plekken alleen nog geldig zou zijn met een bewijs van vaccinatie of genezing. Een testbewijs volstaat niet meer in dit zogeheten 2G-regime. Dat ligt met name gevoelig bij de ChristenUnie.

De christenen stemden eerder al tegen de invoering van de coronapas. Vanwege de verslechterende coronacijfers stemden zij vorige week toch in met een uitbreiding van de pas naar de amateursport en zwembaden. Maar voor 2G is de partij huiverig. Als een negatief testbewijs geen coronapas meer oplevert, is moeilijk vol te houden dat er geen ‘drang tot vaccinatie’ in het kabinetsbeleid zit.

Wikipedia

‘De ChristenUnie ziet niet hoe 2G zich kan verhouden tot keuzevrijheid voor vaccinatie’, benadrukte Kamerlid Mirjam Bikker deze week nog in de Kamer. Coalitiepartner D66 is juist uitgesproken voorstander van een 2G-beleid. Volgens Kamerlid Jan Paternotte moeten bij nieuwe maatregelen degenen die een prik hebben gehad zoveel mogelijk worden ontzien.

Het kabinet lijkt ervoor te kiezen deze 2G-systematiek toch wel voor te bereiden. Op de persconferentie vorige week zei premier Rutte nog te hopen dat dat niet nodig zou zijn. ‘Ik zou het echt een enorm verlies vinden als we dat moeten gaan doen.’