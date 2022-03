Kabinet wil in elke veiligheidsregio tweeduizend opvangplekken voor Oekraïners

Oekraïense vluchtelingen in Slowakije. Beeld Getty Images

Dat is vrijdag besproken in het Veiligheidsberaad, bevestigt het ministerie van J&V. ‘Veel veiligheidsregio’s en gemeenten zijn al volop bezig om dit voor te bereiden’, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Maar van een harde afspraak is nu nog geen sprake. Maandag praten de partijen verder.

De komende tijd wordt volgens het ministerie een fors aantal vluchtelingen uit Oekraïne verwacht. Nederland moet zich daarom voorbereiden op grootschaliger opvang. Tijdens het beraad is ook gesproken over de coördinatie van de opvang voor asielzoekers uit andere landen.

Een woordvoerder van Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, laat weten dat met het ministerie een kort overleg is geweest over de ‘urgente behoefte aan opvangplekken’ en de rol die de veiligheidsregio’s krijgen bij de organisatie hiervan. Maandag wordt onder meer besproken of het aantal opvangplekken voor alle regio’s hetzelfde is en wanneer die plekken er moeten zijn.

