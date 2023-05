Kabinet wil flextrend in onderwijs stoppen: niet meer dan 5 procent van het schoolbudget naar zzp’ers

Leerlingen van groep 8 buigen zich over de Cito eindtoets. Beeld ANP

Ook zouden leraren slechts een keer een jaarcontract mogen krijgen. Bij goed functioneren ligt er na het uitdienen van het jaarcontract niet een nieuw tijdelijk contract klaar, maar een contract voor onbepaalde tijd. Nieuwe contracten moeten altijd meer dan 0,8 fte zijn, tenzij de leerkracht liever minder werkt. Nieuwe leerkrachten worden zo gestimuleerd om meer uren te werken.

De minister probeert zo de wildgroei aan flexibel personeel in het onderwijs terug te schroeven. De laatste jaren ruilden veel onderwijzers hun vaste baan voor de klas in voor een bestaan als zzp’er. Ze kunnen zo, doorgaans tegen een hoger tarief, worden ingehuurd om als invaller personeelstekorten op scholen op te vangen of om bijvoorbeeld trainingen te geven aan docenten.

Twintig jaar geleden was maar 5 maar procent van het onderwijspersoneel werkzaam als zelfstandige. Tegenwoordig ligt dat rond de 10 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Personeelstekort

Wiersma vreest dat de voortschrijdende flexibilisering uiteindelijk leidt tot een groter personeelstekort. Dit probeert hij nu tegen te houden. ‘Ik hoor verhalen van leraren die van het ene naar het andere tijdelijke contract gaan. Of mensen die op meerdere scholen overal een paar uurtjes werken en op die manier een fulltime baan bij elkaar moeten sprokkelen. Dan is de lol er snel van af.’ Dat vindt hij een hoogst ongewenste ontwikkeling. ‘We hebben iedereen keihard nodig. Niemand mag tegen zijn zin het onderwijs verlaten.’

Het is nog wel de vraag hoeveel de 5 procentsnorm voor ZZP’ers in de praktijk gaat veranderen. Gemiddeld gaven basisscholen in 2021 3,8 procent van hun budget uit aan uitzendkrachten en zelfstandig personeel, op middelbare scholen was dit 3,9 procent.

Ook de norm van 80 procent van het personeel op scholen met een vast contract is niet al te ambitieus gesteld. Op basisscholen heeft gemiddeld 88 procent van de leerkrachten een vast contract. Op middelbare scholen is dit 80 procent. Voor personeel dat niet voor de klas staat zoals schoonmakers, logopedisten en administratief medewerkers gaat er meer veranderen. Zij hebben met respectievelijk 72 en 80 procent in het basis- en voortgezet onderwijs minder vaak een vast contract.

De nieuwe regels zouden, als het aan Wiersma ligt, in de zomer van 2024 moeten ingaan. De wet zou dan aan het einde van dit jaar door de twee Kamers moeten.

De nieuwe regels komen overeen met de de nieuwe beleidslijn die de bewindsman vorige maand in de Volkskrant presenteerde. Hij wil dat de overheid een meer ‘betrokken’ rol inneemt in het onderwijs. Ook wil hij meer regels stellen aan hoe scholen hun lumpsum, de financiering van het Rijk, besteden.